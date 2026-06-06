Κρήτη: Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου που το βασάνισε μέχρι θανάτου

Snapshot Ιδιοκτήτης αλόγου στην Κρήτη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο περίπου 3.800 ευρώ για τον βασανισμό μέχρι θανάτου του ζώου.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ για την υπόθεση.

Το άλογο, με το όνομα Άτλαντας, βρέθηκε δεμένο με τραυματισμένο και αιμορραγούν πόδι πριν από πέντε χρόνια και πέθανε λόγω μακρόχρονης παραμέλησης και μόλυνσης.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία υποστήριξε την κατηγορία στη δίκη και τόνισε ότι ο βασανισμός ζώων αποτελεί ένδειξη σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ψυχικών διαταραχών. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν ασυνείδητο πολίτη στην Κρήτη, ο οποίος βασάνισε μέχρι θανάτου ένα άλογο. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, καθώς και χρηματική ποινή περίπου 3.800 ευρώ. Παράλληλα, του έχει καταλογιστεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άλογο, με το όνομα Άτλαντας, εντοπίστηκε πριν από πέντε χρόνια δεμένο με σχοινί και με τραυματισμένο πόδι που αιμορραγούσε. Το ζώο δέχθηκε φροντίδα από εθελοντές και κτηνίατρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδίας τόνισε, ότι «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έγινε στη δίκη από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η συνήγορος της οποίας επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.