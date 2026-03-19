Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

Snapshot Ο Μάρτιος χαρακτηρίζεται από δυναμική και όχι ομαλή μετάβαση μεταξύ χειμώνα και άνοιξης, με ψυχρές μάζες να επηρεάζουν την κεντρική και νότια Ευρώπη.

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, θερμότερες αέριες μάζες επεκτείνονται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ενώ οι νοτιοδυτικές περιοχές παραμένουν πιο δροσερές και ασταθείς.

Η μετάβαση από La Niña σε πιθανό ισχυρό El Niño αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με τάση για θερμότερες συνθήκες στην Ευρώπη την άνοιξη.

Τα μοντέλα UKMO και ECMWF προβλέπουν αυξημένη αστάθεια και βροχοπτώσεις στην Ευρώπη την περίοδο Απριλίου

Ιουνίου, με θερμοκρασίες πάνω από το κανονικό στις περισσότερες περιοχές.

Στην Ελλάδα αναμένονται θερμότερες του κανονικού συνθήκες την άνοιξη 2026, με αυξημένη αστάθεια και βροχοπτώσεις, ενώ η εξέλιξη του El Niño δημιουργεί αβεβαιότητα για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Η μετεωρολογική άνοιξη έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει σε μια έντονα μεταβατική φάση, με τα χειμερινά χαρακτηριστικά να επιμένουν.

Ο Μάρτιος λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο εποχές και τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η μετάβαση αυτή θα είναι δυναμική και όχι ομαλή, επηρεάζοντας σημαντικά και την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα.

Κομβικό ρόλο στο σκηνικό παίζει ένας «υπολειμματικός» πυρήνας του Πολικού Στροβίλου πάνω από τη Βόρεια Αμερική, ο οποίος, σε συνδυασμό με την ταχεία μετάβαση από La Niña σε πιθανό ισχυρό El Niño, επηρεάζει τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στο βόρειο ημισφαίριο.

Πώς επηρεάζεται η Ευρώπη στο τέλος Μαρτίου

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο ισχυρός πυρήνας χαμηλών πιέσεων στον Καναδά συμβάλλει στην ανάπτυξη αντικυκλωνικών συνθηκών στη βορειοδυτική και βόρεια Ευρώπη. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλές πιέσεις που ευνοούν πιο ήπιες και θερμότερες συνθήκες σε αυτές τις περιοχές.

Αντίθετα, στη νότια Ευρώπη διαμορφώνεται ζώνη χαμηλών πιέσεων. Το αποτέλεσμα είναι η διέλευση ψυχρότερων αερίων μαζών προς την κεντρική και νότια Ευρώπη, συνοδευόμενων από αστάθεια.

Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα (1–5 ημέρες), καταγράφεται θερμότερη από το κανονικό ατμόσφαιρα στη βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ ψυχρότερες συνθήκες επεκτείνονται προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της ηπείρου.

Τάση για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου

Καθώς ο πολικός στρόβιλος υποχωρεί σταδιακά προς τον βορρά, η εικόνα αλλάζει. Θερμότερες αέριες μάζες επεκτείνονται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ενώ οι νοτιοδυτικές περιοχές παραμένουν υπό την επιρροή χαμηλών πιέσεων, διατηρώντας πιο δροσερές ή φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Συνολικά, η Ευρώπη οδηγείται σε ένα μοτίβο με θερμότερες συνθήκες στα βόρεια και ανατολικά και πιο ασταθή και δροσερό καιρό στα νοτιοδυτικά.

Ο ρόλος του ENSO και η μετάβαση σε El Niño

Η ταχεία εξασθένηση της La Niña και η παράλληλη ανάπτυξη θερμών ανωμαλιών στον τροπικό Ειρηνικό σηματοδοτούν τη μετάβαση σε El Niño. Ήδη, τα δεδομένα δείχνουν θερμοκρασίες έως και +2°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στον ανατολικό Ειρηνικό.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύεται από υποθαλάσσια κύματα Kelvin, τα οποία μεταφέρουν θερμότητα προς την επιφάνεια, επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Τα περισσότερα μακροπρόθεσμα μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα έχει εγκατασταθεί El Niño, με σημαντική πιθανότητα να εξελιχθεί σε «Super El Niño», δηλαδή ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο με έντονες παγκόσμιες επιπτώσεις.

Ανάλυση παρόμοιων ετών στο παρελθόν, όπου υπήρξε γρήγορη μετάβαση από La Niña σε El Niño, δείχνει σαφή τάση για θερμότερες συνθήκες στην Ευρώπη την άνοιξη.

Η θέρμανση αυτή συνδέεται με χαμηλές πιέσεις κοντά στις Αζόρες, που ενισχύουν τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η πρόγνωση για την Ευρώπη

Για την περίοδο Απριλίου–Μαΐου–Ιουνίου, τα κύρια προγνωστικά μοντέλα (ECMWF και UKMO) συμφωνούν σε ένα κοινό μοτίβο:

Χαμηλές πιέσεις αναμένονται στον ανατολικό Βόρειο Ατλαντικό και τη δυτική Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης αστάθειας και μεταφοράς υγρών αερίων μαζών από τον Ατλαντικό προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Θερμοκρασιακά, η τάση είναι για υψηλότερες από τα κανονικά τιμές στην κεντρική, νότια και βόρεια Ευρώπη, ενώ πιο ουδέτερες συνθήκες διατηρούνται στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη λόγω της γειτνίασης με τα χαμηλά βαρομετρικά.

Στο πεδίο των βροχοπτώσεων, καταγράφεται αυξημένη πιθανότητα για πιο υγρές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε κεντρικές, νότιες και δυτικές περιοχές, καθώς και στον ευρωπαϊκό νότο.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα, ως μέρος της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, τοποθετείται μέσα στη ζώνη αυτής της αυξημένης αστάθειας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοιξη του 2026 αναμένεται θερμότερη από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως ακραίες αποκλίσεις σε πρώτη φάση.

Η παρουσία χαμηλών πιέσεων στη δυτική Ευρώπη και τον Ατλαντικό ευνοεί τη μεταφορά υγρών αερίων μαζών προς τη Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει αυξημένες βροχοπτώσεις και περισσότερα επεισόδια αστάθειας σε σχέση με έναν «τυπικό» θερμό ανοιξιάτικο καιρό.

Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τα ανατολικά της Ευρώπης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κατά διαστήματα θερμές εισβολές.

Συνολικά, η άνοιξη στη χώρα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα θερμότερων περιόδων και αυξημένης αστάθειας, με εναλλαγές που παραπέμπουν σε μια πιο «νευρική» εποχική μετάβαση.

Η πιθανή εξέλιξη προς ένα ισχυρό El Niño ενισχύει την αβεβαιότητα για το καλοκαίρι, καθώς τέτοιου τύπου φαινόμενα έχουν τη δυναμική να μετατρέψουν τις φυσιολογικές εποχικές τάσεις σε πιο ακραία καιρικά μοτίβα.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

