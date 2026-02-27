Συναγερμός στην Πάτρα: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πάτρα, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο.

Άγνωστος τηλεφώνησε σε υπάλληλο του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας απειλώντας και προειδοποιώντας για την τοποθέτηση βόμβας.

Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για φάρσα ή για πραγματική απειλή.

