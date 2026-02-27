Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας 19χρονος

Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός, τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, με τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή του Λουτρακίου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ακόμη ένας 19χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της κοιλιάς και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις στους αστυνομικούς, ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να έπεισε τις Αρχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τραυματισμό των δύο ανηλίκων έπειτα από συμπλοκή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

