Λουτράκι: «Τρελή» πορεία 19χρονου οδηγού - Το αυτοκίνητο κατέληξε σε προαύλιο επιχείρησης

Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστή 19χρονο οδηγό σημειώθηκε το ξημέρωμα της Τρίτης (27/01) στο Λουτράκι, με το αυτοκίνητο που κινούνταν με υψηλή ταχύτητα να εκτρέπεται της πορείας του και να πέφτει με σφοδρότητα στον προαύλιο χώρο δύο επιχειρήσεων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Facebook/Τό κεντρί- Λουτράκι

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 01:30, όταν το Ι.Χ. που κινούνταν στην οδό Ελ. Βενιζέλου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα στον προαύλιο καταστήματος. Το όχημα παρέσυρε στο πέρασμά του μάντρες, κολώνες, πινακίδες και ό,τι άλλο βρέθηκε μπροστά του, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, βγήκε από το όχημα σώος και αβλαβής χωρίς να φέρει κανέναν τραυματισμό, ενώ στο όχημα δεν υπήρχε άλλος επιβάτης, σύμφωνα με το loutraki365.gr.

Καθοριστικό ρόλο επίσης να μην υπάρξουν θύματα έπαιξε ότι το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ είχε κανονικά δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

