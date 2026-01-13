Λουτράκι: Συνελήφθη 41χρονος που είχε διαπράξει πάνω από 30 κλοπές

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, 31 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, σε αποθήκες και υπόγεια οικιών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Για τις υποθέσεις κατηγορείται 41χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης δύο ακόμη άτομα-συνεργούς του 41χρονου τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, ο συλληφθείς μαζί με ακόμη 2 άγνωστους συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2024 έως το Μάιο του ίδιου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και 13 απόπειρες αυτών, σε αποθήκες οικιών, όπου αφαίρεσαν, χρηματικό ποσό, δοχεία με ελαιόλαδο, εργαλεία, καθώς και διάφορα αντικείμενα.

Οι δράστες από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται στις 33.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.

