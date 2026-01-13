Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, μέλη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στη σημερινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 15:00, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισε, ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στην ΕΡΤ την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου θα διεξάγεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους 18 μπλόκων, εκείνοι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, προχωρώντας σε νέο κλείσιμο των δρόμων.

Επίσης υποστήριξε ότι εάν η κυβέρνηση δεχτεί τις δύο επιτροπές τους που αποτελούνται από 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους τότε θα μεταβούν ακόμα και αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οποίοι είναι αυτοί που πυρπολούν αυτοί που δεν έρχονται στο διάλογο για μία ακόμη φορά».

Και συνέχισε: «Στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολλά επιχειρήματα».

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις που για να συνεννοηθούμε το κλείσιμο των δρόμων είναι μία παράνομη πράξη», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ήρθε νομίζω η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο είναι κάτι παράνομο που οι αρχές πρέπει να επιληφθούν», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κλειστός επ' αόριστον από τις 12 το μεσημέρι ο κόμβος Μπάρας στην Εγνατία Οδό

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι αγρότες από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι αγρότες στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

