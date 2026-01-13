Αγροτικά μπλόκα: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Προς μετωπική σύγκρουση οι αγρότες με την κυβέρνηση μετά το «ναυάγιο» για συνάντηση

Newsbomb

Αγροτικά μπλόκα: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Μπλόκο των αγροτών στο Τελωνείο του Προμαχώνα.

EUROKINISSI,
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι αγρότες στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννέα θάνατοι νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας σε έναν μήνα - Ποινική έρευνα από τις αρχές

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Συνελήφθη 41χρονος που είχε διαπράξει πάνω από 30 κλοπές

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Παγετός στην Ολλανδία: Σε «πίστα πατινάζ» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Άμστερνταμ - Το viral βίντεο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Μάχη για την υπεράσπιση του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας

11:35LIFESTYLE

Survivor: Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση και στο «κόκκινο» οι εντάσεις

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσβησε» ξαφνικά στον ύπνο του 52χρονος υπάλληλος του Δήμου

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Υπογράφηκε η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

11:29ΥΓΕΙΑ

Γιατί ο κόσμος κάνει λιγότερα παιδιά - Το νέο αναπαραγωγικό τοπίο και οι πολιτικές για αύξηση των γεννήσεων

11:28WHAT THE FACT

Λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το σπάνιο «χρυσό» αίμα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ψάχνει τη... βόμβα με Φρεντ από Φενέρμπαχτσε

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Κλειστά αεροδρόμια στην κεντρική Ευρώπη λόγω παγετού - Προβλήματα σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή δήλωση Αρβανίτη για Mercosur: Δεν θα επικυρώσουμε τις πραξικοπηματικές πρακτικές της Φον ντερ Λάιεν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έρχονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών  – Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling (video)

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ