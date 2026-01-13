Καιρός: Ισχυρός παγετός και σήμερα στα ηπειρωτικά - Στους -17 βαθμούς η θερμοκρασία στο Νευροκόπι

Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 κατά τόπους στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου με -16.8 °C.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι 8 χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες τις Τρίτης (13/1).

Ο καιρός την Τρίτη

Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, προβλέπει για σήμερα το meteo.gr, με πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τοπικά στη Θράκη.

Οι άνεμοι πνεόυν βορειοδυτικοί έως 6-7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα με παγετό και περιορισμένη ορατότητα και ομίζλες να αναπτύσσεται σε πολλές περιοχές της χώρας κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτικά, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

