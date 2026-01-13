Βόλος: 60χρονος πήγε για τρέξιμο και έπεσε θύμα επίθεσης από τσομπανόσκυλα

Θύμα επίθεσης αγέλης σκύλων έπεσε ένας 60χρονος από την πόλη του Βόλου, που αποφάσισε να πάει για τρέξιμο την Τετάρτη στην περιοχής της Γορίτσας.

Ο άνδρας ενώ έτρεχε στο βουνό και περνώντας έξω από στάνη, περικυκλώθηκε ξαφνικά από τσομπανόσκυλα τα οποία του επιτέθηκαν με ένα από αυτά να τον δαγκώνει στο αριστερό πόδι.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 16:00 το μεσημέρι. Ο άνδρας ήταν μακριά από την πόλη, χωρίς να έχει κάποιον να τον βοηθήσει.

Ο άνδρας σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε, ενώ ακόμα δεν έχει καταλάβει πώς κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Ο 60χρονος δέχθηκε επίθεση από πέντε τσομπανόσκυλα τα οποία τον περικύκλωσαν και του επιτέθηκαν. Μάλιστα το ένα από αυτά του έσκισε την μπλούζα.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε. Ο κτηνοτρόφος που είχε αφήσει ανοιχτή την περίφραξη από τη στάνη, δεν ήταν εκεί», περιέγραψε το θύμα.

Όπως είπε στη συνέχεια έβλεπε μπροστά του τα σκυλιά να γαβζίζουν όταν αισθάνθηκε ξαφνικά τα δόντια ενός εξ αυτών στο πόδι του.

«Κλώτσησα το ένα σκυλί που με δάγκωσε, και προσπάθησα να ξεφύγω στον όχθο, να μην με ακολουθήσουν. Στην αρχή προχωρούσα σιγά σιγά, στη συνέχεια όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά, η Παναγία με βοήθησε και έφυγα», σημείωσε.

Ο 60χρονος μόλις επέστρεψε στην πόλη του Βόλου μετέβη στο Αχιλλοπούλειο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα του και του χορήγησαν να παίρνει για μια εβδομάδα αντιβίωση και ένα συγκεκριμένο προβιοτικό.

