Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Μετ' εμποδίων οι μετακινήσεις στους οδικούς άξονες της Αθήνας το πρωί της Τρίτης (13/01), με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκονται αυτή τη στιγμή και τα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεω έως κόμβο Μεταμόρφωσης, η Ποσειδώνος, από το Ελληνικό έως το Παλαιό Φάληρο, και η Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι.

Την ίδια ώρα δύσκολες είναι οι συνθήκες και στο κέντρο της Αθήνας, με αργές ταχύτητες στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Ηλιουπόλεως.

Στην Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και στο αντίθετο ρεύμα 10' έως 15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.