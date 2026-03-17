«Έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού στη μητρότητα» λένε για το Εφετείο ποινικολόγοι και δικηγόροι

Έντονη αντίδραση από την Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων για την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία κρίθηκε ότι ο πρόωρος τοκετός δικηγόρου, καθώς και η εισαγωγή του νεογνού παιδιού της σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη δικάσιμο, δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας για την απουσία της από το δικαστήριο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει «έντονο προβληματισμό» τόσο για τη νομική θεμελίωση της απόφασης όσο και για τις ευρύτερες κοινωνικές και ανθρώπινες προεκτάσεις της.

«Έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού στη μητρότητα»

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να λειτουργεί ως μια μηχανική διαδικασία, ενώ γίνεται λόγος για έλλειψη ενσυναίσθησης και κατανόησης απέναντι σε μια γυναίκα δικηγόρο που βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόωρο τοκετό και επιπλοκές για το νεογνό της.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί «συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία», επισημαίνοντας την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες κάθε υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το οποίο η δικηγόρος θα μπορούσε να αναθέσει την υπόθεση σε τρίτο πρόσωπο, ακόμη και με τηλεφωνική επικοινωνία.

Η Ένωση Ποινικολόγων αντιτείνει ότι ο δικηγόρος δεν λειτουργεί ως «διεκπεραιωτής», αλλά αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη χειρισμού της υπόθεσης, χωρίς να μπορεί να αντικαθίσταται ή να υποκαθίσταται εύκολα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο εντολέας έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον συνήγορο της εμπιστοσύνης του, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την αρχή της δίκαιης δίκης.

«Η μητρότητα πρέπει να στηρίζεται στην πράξη»

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη περίπτωση, τονίζοντας ότι ο σεβασμός προς τη γυναίκα, τη μητέρα και τη δικηγόρο δεν αποτυπώθηκε στην απόφαση.

Τέλος, η Ένωση υπογραμμίζει ότι, σε μια περίοδο έντονης υπογεννητικότητας, η μητρότητα οφείλει να υποστηρίζεται έμπρακτα, καλώντας παράλληλα την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Παρατηρήσεις της Ένωσής Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι ο πρόωρος τοκετός δικηγόρου και η εισαγωγή του νεογνού τέκνου της στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας τρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο του Εφετείου Πειραιά στην οποία δεν μπόρεσε να παρασταθεί, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας.

Η κρίση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσον όσον αφορά στον νομικό συλλογισμό όσον και σε μείζον κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Η εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί μηχανική διαδικασία. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν διέπεται από την απαιτούμενη ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στη μητρότητα και στη γυναίκα δικηγόρο που οδηγείται σε πρόωρο τοκετό με επιπλοκές, μάλιστα, για το νεογνό τέκνο της, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία.

Η σχολιαζόμενη απόφαση καταδεικνύει και μια στρεβλή αντίληψη για το ρόλο του δικηγόρου (συλλειτουργού της Δικαιοσύνης) στη διαδικασία απονομής Δικαιοσύνης.

Τούτο διότι σύμφωνα με το σκεπτικό αποφάσεως η δικηγόρος που είχε λάβει την εντολή χειρισμού της υποθέσεως θα μπορούσε «να ειδοποιήσει τηλεφωνικά κάποιον συνεργάτη της ή έστω και τον εντολέα της για να αναθέσει σε τρίτο την εκπροσώπησή του».

Οφείλουμε να επισημάνουμε το αυτονόητο: ο δικηγόρος δεν διεκπεραιώνει. Αναλαμβάνει εντολή χειρισμού της υπόθεσης και οφείλει να ολοκληρώσει την εντολή που έλαβε. Δεν αντικαθίσταται ούτε και υποκαθίσταται.

Από την άλλη πλευρά ο εντολέας σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ έχει δικαίωμα να επιλέγει τον δικηγόρο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί. Η αναγνώριση και διαφύλαξη του σχετικού δικαιώματος αποτελεί εν τελεί και συστατικό στοιχείο της δίκαιης δίκης.

Ο σεβασμός στη γυναίκα Μητέρα και Δικηγόρο εν προκειμένω παρέμεινε δυστυχώς για τον δικαστικό λειτουργό που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση πουκάμισο αδειανό.

Σε περίοδο υπογεννητικότητας η μητρότητα πρέπει να υποστηρίζεται στην πράξη.

Αναμένουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να λάβει θέση επί του κρίσιμου ζητήματος.

