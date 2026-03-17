Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε πως η Γαλλία αρνείται να συμμετάσχει σε «επιχειρήσεις» στο Στενό του Ορμούζ «υπό τις παρούσες συνθήκες». Ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε τη θέση της Γαλλίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δηλώνοντας ότι «δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο». «Δεν συμμετέχουμε σε αυτόν και έχουμε μια καθαρά αμυντική θέση, προστατεύοντας τους πολίτες μας υποστηρίζοντας τους συμμάχους μας», υποστήριξε.

Ειδικότερα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Γαλλίας να αναλάβει το σύστημα συνοδείας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με την προϋπόθεση να έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες.

Μιλώντας συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας της Γαλλίας, ο Μακρόν θέλησε να ξεκινήσει την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής «στη μνήμη του ταγματάρχη Αρνό Φριόν, του 7ου Τάγματος Αλπινών Κυνηγών της Βάρσης», ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ιράκ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drone από φιλοϊρανική πολιτοφυλακή, ενώ εργαζόταν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον αγώνα κατά του Daesh, την υπεράσπιση της ιρακινής κυριαρχίας και, με αυτόν τον τρόπο, την ασφάλεια μας», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επίσης, ο Μακρόν απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να επεκταθεί η ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ σε άλλη περιοχή πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα.

