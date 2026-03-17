Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχειακής μονάδας, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., το κρανίο και τα οστά αποκαλύφθηκαν στις αρχές του μήνα, και συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης.

Περισυνελέγησαν και απεστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για να εξεταστούν και να ληφθεί DNA.

Τα ευρήματα φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο για πολλά χρόνια. Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιεί το ΑΤ Αγίου Νικολάου Σιθωνίας.

Διαβάστε επίσης