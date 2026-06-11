Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα πέμπτη 11 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 10:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 16, ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|717
|Κατασκευές
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 11:00:00 πμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
|244
|Κατασκευές
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ ΝΟ 4 - 6 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|708
|Κατασκευές
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 2:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΣΟΧΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|706
|Κατασκευές
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 2:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: Κ. ΚΑΒΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|706
|Κατασκευές
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΔΟΙ : ΗΡΑΚΛΗ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|462
|Λειτουργία
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΓΑΖΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1667
|Λειτουργία
|11/6/2026 8:00:00 πμ
|11/6/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|Από ημ/νία και ώρα
|Έως ημ/νία και ώρα
|Δήμος/κοινότητα
|Περιγραφή περιοχής
|Αριθμός Σημειώματος
|Σκοπός διακοπής
|11/6/2026 9:00:00 πμ
|11/6/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 59, ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|709
|Κατασκευές
|11/6/2026 9:00:00 πμ
|11/6/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
|537
|Κατασκευές
|11/6/2026 9:30:00 πμ
|11/6/2026 1:30:00 μμ
|ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
|ΘΡΑΚΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
|247
|Κατασκευές
|11/6/2026 10:00:00 πμ
|11/6/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ, ΣΤΡ.ΡΟΥΜΠΕΣΗ, ΘΗΣΕΩΣ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΕΑΣ ΚΑΙ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|391
|Κατασκευές
|11/6/2026 11:00:00 πμ
|11/6/2026 1:00:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΑΝΘΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
|245
|Κατασκευές
|11/6/2026 11:00:00 πμ
|11/6/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΣΣΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|716
|Λειτουργία
|11/6/2026 11:30:00 πμ
|11/6/2026 3:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΞΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΠΟΣΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
|707
|Κατασκευές
|11/6/2026 12:00:00 μμ
|11/6/2026 5:00:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ
|246
|Κατασκευές
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Toyota GRMN Corolla: Η πιο ακραία Corolla όλων των εποχών είναι γεγονός
06:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:28 ∙ WHAT THE FACT