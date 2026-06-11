Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα πέμπτη 11 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 10:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 16, ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ717Κατασκευές
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 11:00:00 πμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ244Κατασκευές
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ ΝΟ 4 - 6 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ708Κατασκευές
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 2:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΣΟΧΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ706Κατασκευές
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 2:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: Κ. ΚΑΒΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ706Κατασκευές
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 4:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΔΟΙ : ΗΡΑΚΛΗ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ462Λειτουργία
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 5:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΓΑΖΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ1667Λειτουργία
11/6/2026 8:00:00 πμ11/6/2026 6:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές
Από ημ/νία και ώραΈως ημ/νία και ώραΔήμος/κοινότηταΠεριγραφή περιοχήςΑριθμός ΣημειώματοςΣκοπός διακοπής
11/6/2026 9:00:00 πμ11/6/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 59, ΝΟ 66 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ709Κατασκευές
11/6/2026 9:00:00 πμ11/6/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ537Κατασκευές
11/6/2026 9:30:00 πμ11/6/2026 1:30:00 μμΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΘΡΑΚΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ247Κατασκευές
11/6/2026 10:00:00 πμ11/6/2026 12:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ, ΣΤΡ.ΡΟΥΜΠΕΣΗ, ΘΗΣΕΩΣ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΕΑΣ ΚΑΙ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.391Κατασκευές
11/6/2026 11:00:00 πμ11/6/2026 1:00:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΝΘΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ245Κατασκευές
11/6/2026 11:00:00 πμ11/6/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΣΣΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ716Λειτουργία
11/6/2026 11:30:00 πμ11/6/2026 3:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΞΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ απο κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ έως κάθετο: ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΠΟΣΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ707Κατασκευές
11/6/2026 12:00:00 μμ11/6/2026 5:00:00 μμΑΙΓΑΛΕΩΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ246Κατασκευές
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