Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 16, ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 717 Κατασκευές 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 11:00:00 πμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 244 Κατασκευές 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ ΝΟ 4 - 6 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 708 Κατασκευές 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 2:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΣΟΧΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 706 Κατασκευές 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 2:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: Κ. ΚΑΒΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 706 Κατασκευές 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΔΟΙ : ΗΡΑΚΛΗ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 462 Λειτουργία 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΙΜΒΡΟΥ, ΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ΓΑΖΙΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1667 Λειτουργία 11/6/2026 8:00:00 πμ 11/6/2026 6:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές