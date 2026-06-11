Νέο φάρμακο προσφέρει ελπίδα για μια «λειτουργική θεραπεία» της ηπατίτιδας Β

Πρόοδος ενάντια στην ηπατίτιδα Β: Νέο φάρμακο μπορεί να θεραπεύσει λειτουργικά 1 στις 5 περιπτώσεις.

Newsbomb

Νέο φάρμακο προσφέρει ελπίδα για μια «λειτουργική θεραπεία» της ηπατίτιδας Β
Bigstock®
ΦΑΡΜΑΚΟ
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Μια νέα κλινική δοκιμή φάσης 3 έχει εγείρει ελπίδες για τα άτομα που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β, αφού ένα πειραματικό φάρμακο βοήθησε περίπου 1 στους 5 συμμετέχοντες ασθενείς σε μελέτη να επιτύχουν αυτό που οι γιατροί αποκαλούν «λειτουργική θεραπεία».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιός έχει σβηστεί εντελώς από το σώμα. Σημαίνει ότι η ηπατίτιδα Β ελέγχεται αρκετά ώστε οι βασικοί ιικοί δείκτες να παραμένουν μη ανιχνεύσιμοι μετά τη διακοπή της θεραπείας, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή αντιική θεραπεία.

Τι διαπίστωσε η δοκιμή φάσης 3;

Η έκθεση στο New England Journal of Medicine περιελάμβανε δύο μεγάλες δοκιμές φάσης 3 που περιελάμβαναν συνολικά 1.838 ενήλικες με χρόνια ηπατίτιδα Β σε 29 χώρες. Οι συμμετέχοντες λάμβαναν ήδη τυπική αντιική θεραπεία και τους χορηγήθηκε είτε το νέο ενέσιμο φάρμακο είτε εικονικό φάρμακο για 6 μήνες.

Μέχρι τον 1 χρόνο και 3 μήνες παρατηρήθηκε λειτουργική ίαση σε περίπου 20% των ασθενών σε μία δοκιμή και 19% στην άλλη, σε σύγκριση με 0% στις ομάδες εικονικού φαρμάκου. Το αποτέλεσμα ήταν ισχυρότερο σε άτομα των οποίων τα επίπεδα επιφανειακού αντιγόνου ηπατίτιδας Β ήταν ήδη χαμηλότερα στην έναρξη της θεραπείας, με τα ποσοστά να φτάνουν περίπου στο 26% σε αυτήν την υποομάδα.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα τρέχοντα φάρμακα για την ηπατίτιδα Β μπορούν να καταστείλουν τον ιό πολύ αποτελεσματικά, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται μακροχρόνια ή δια βίου θεραπεία. Τα ποσοστά λειτουργικής ίασης μόνο με την τυπική αντιική θεραπεία είναι συνήθως χαμηλά.

Γιατί η ηπατίτιδα Β είναι τόσο δύσκολο να θεραπευτεί;

Η ηπατίτιδα Β μπορεί να γίνει χρόνια λοίμωξη επειδή ο ιός αφήνει πίσω του ένα σταθερό ιικό πρότυπο μέσα στα ηπατικά κύτταρα. Τα τυπικά αντιικά φάρμακα μπορούν να ελέγξουν την αντιγραφή του ιού, αλλά συνήθως δεν «φιμώνουν» πλήρως τις ιικές πρωτεΐνες που κρατούν το ανοσοποιητικό σύστημα εκτεθειμένο και την μόλυνση επίμονη.

Το νέο φάρμακο υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την παραγωγή ιικού RNA και ιικών πρωτεϊνών, ενώ παράλληλα βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να ανακτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της λοίμωξης. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι ασθενείς κατάφεραν να διακόψουν την τυπική θεραπεία και να διατηρήσουν μη ανιχνεύσιμους ιικούς δείκτες για τουλάχιστον 6 μήνες.

Γιατί αυτό έχει σημασία για τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος;

Η χρόνια ηπατίτιδα Β δεν είναι απλώς μια λοίμωξη του ήπατος. Με την πάροδο των ετών, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κίρρωσης, ηπατικής ανεπάρκειας και καρκίνου του ήπατος. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και η ηπατίτιδα Β συχνά περιγράφεται σαν μια σιωπηλή ασθένεια.

Μια λειτουργική θεραπεία θεωρείται πολύτιμη, επειδή η απώλεια του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β και η μη ανιχνεύσιμη διατήρηση του ιικού DNA συνδέονται με καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα άτομα που είχαν χρόνια ηπατίτιδα Β μπορεί να χρειάζονται παρακολούθηση, ειδικά εάν έχουν ήδη ουλές στο ήπαρ (κίρρωση) ή άλλους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο.

ηπατιτιδα

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της έρευνας

Τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά δεν ισχύουν εξίσου για όλους με ηπατίτιδα Β. Οι δοκιμές απέκλεισαν ορισμένες ομάδες υψηλότερου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ήδη ανεπτυγμένη κίρρωση, σοβαρή νόσο ή ορισμένες συν-λοιμώξεις. Το φάρμακο φάνηκε επίσης να λειτουργεί καλύτερα σε άτομα των οποίων η λοίμωξη ήταν ήδη καλύτερα ελεγχόμενη.

Οι παρενέργειες έχουν επίσης σημασία. Οι αναφορές περιέγραφαν τις αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης ως συχνές και μπορεί να απαιτείται παρακολούθηση για τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τη νεφρική λειτουργία. Το φάρμακο βρίσκεται ακόμη υπό κανονιστική αξιολόγηση και δεν αποτελεί ακόμη μια συνήθη θεραπευτική επιλογή για όλους τους ασθενείς.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μια λειτουργική θεραπεία το ίδιο με την πλήρη εξάλειψη της ηπατίτιδας Β;

Όχι. Μια λειτουργική θεραπεία σημαίνει ότι ο ιός ελέγχεται χωρίς συνεχή θεραπεία και οι βασικοί δείκτες παραμένουν μη ανιχνεύσιμοι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε ίχνος ιικού υλικού έχει εξαφανιστεί από το ήπαρ.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από αυτό το νέο φάρμακο;

Η δοκιμή υποδηλώνει ότι οι ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα επιφανειακού αντιγόνου ηπατίτιδας Β στην αρχή της θεραπείας μπορεί να είναι πιο πιθανό να ανταποκριθούν. Αυτό καθιστά σημαντική την τακτική παρακολούθηση, επειδή οι αποφάσεις θεραπείας εξαρτώνται από τους ιικούς δείκτες, την υγεία του ήπατος και τον συνολικό κίνδυνο.

Γιατί πρέπει να κάνω εξετάσεις αισθάνομαι υγιής;

Η χρόνια ηπατίτιδα Β συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα για χρόνια. Οι εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα την λοίμωξη, επιτρέποντας την παρακολούθηση, τη θεραπεία όταν χρειάζεται και την λήψη μέτρων για την μείωση του κινδύνου ηπατικής βλάβης ή μετάδοσης.

Συμπέρασμα

Τα νέα αποτελέσματα δοκιμής φάσης 3 σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προόδου στη θεραπεία της ηπατίτιδας Β. Μια εξάμηνη αγωγή με ένα νέο φάρμακο, που προστέθηκε στην τυπική θεραπεία, βοήθησε περίπου 1 στους 5 ασθενείς να επιτύχει λειτουργική ίαση πολύ καλύτερη από το εικονικό φάρμακο στις δοκιμές.

Δεν πρόκειται για καθολική θεραπεία και δεν αποτελεί ακόμη τυπική φροντίδα. Αλλά για μια ασθένεια που απαιτεί δια βίου αντιμετώπιση, αυτά τα ευρήματα προσφέρουν επιφυλακτική ελπίδα ότι ορισμένοι ασθενείς μπορεί τελικά να έχουν μια ρεαλιστική πορεία προς την ασφαλή διακοπή της συνεχούς θεραπείας.

Πηγές:

nationalgeographic.com
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
who.int (1)
who.int (2)

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