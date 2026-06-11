Ακίνητα: Εντείνεται η στεγαστική κρίση - Ραγδαίες οι αυξήσεις στις τιμές το 2026

Snapshot Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,7%, με τα ενοίκια να καταγράφουν αύξηση πάνω από 7,7% σε ετήσια βάση.

Η αγορά κατοικίας παραμένει ακριβή, με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί πάνω από 30% την τελευταία τετραετία, ξεπερνώντας σημαντικά τους ρυθμούς αύξησης των εισοδημάτων.

Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2026 να καταγράφεται στις λοιπές περιοχές της χώρας (6,9%) και στη Θεσσαλονίκη (6,4%).

Το κόστος αγοράς διαμερισμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ 2025 και 2026, με παραδείγματα αύξησης έως 20.000 ευρώ.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας βασίζονται σε εκτιμήσεις από πιστωτικά ιδρύματα και καλύπτουν σχεδόν 1 εκατομμύριο εκτιμήσεις ακινήτων έως το τέλος Μαρτίου 2026. Snapshot powered by AI

Ολοένα και εντείνεται η στεγαστική κρίση στη χώρα μας, καθώς μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν καταγραφεί νέες αυξήσεις στο κόστος της στέγασης, που ξεπερνούν το 11%.

Η αγορά ενός διαμερίσματος είναι απλησίαστη, ενώ τα ενοίκια, την τελευταία τετραετία έχουν καταγράψει πάνω από 30% αύξηση, με τους ρυθμούς των αυξήσεων να ξεπερνούν κατά πολύ τη δυναμική των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μέση τιμή στα διαμερίσματα αυξήθηκε κατά 5,7%, 6% για διαμερίσματα έως 5 ετών και 5,5% για διαμερίσματα παλαιότερα των 5 ετών.

Τα προγράμματα «Σπίτι Μου», η έντονη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση κατοικιών, καθώς και οι διαδοχικές αυξήσεις τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες εξελίξεις που διαμορφώνουν την ελληνική κτηματαγορά.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 90 τ.μ., 4 ετών στην Ηλιούπολη, κόστιζε το 2025 330.000 ευρώ, ενώ το 2026 το κόστος κυμαίνεται στα 350.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 100 τ.μ., 10 ετών στην Πάτρα από 280.000 ευρώ που κόστιζε το 2025, πλέον κοστίζει 295.000 ευρώ.

Και οι τιμές των ενοικίων έχουν «ξεφύγει», αφού από το 2022 έως σήμερα έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 30%. Σε έναν χρόνο η στέγαση αυξήθηκε κατά 11,7% και, ειδικότερα τα ενοίκια 7,7%.

Ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. στο Κουκάκι κόστιζε το 2025 700 ευρώ το μήνα, ενώ το 2026 κοστίζει 755 ευρώ.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση

Πιο αναλυτικά, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα διαμορφώθηκε στο 8,4% το 2025, έναντι αντίστοιχης αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ήταν 5,2% στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,5%, 9,7%, 10,2% και 9,1% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,8% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (με περίοδο αναφοράς έως το τέλος Μαρτίου του 2026) ανήλθε συνολικά σε 964,3 χιλιάδες (65,3% διαμερίσματα, 18,4% μονοκατοικίες, 6,3% μεζονέτες, 6,0% οικόπεδα και 4,0% λοιπά ακίνητα).

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