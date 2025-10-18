Σμύρνη: Έζησε μια φρίκη ενώ ψάρευε - Ένα ανθρώπινο κρανίο πιάστηκε στην πετονιά του
Ένας ψαράς που ψάρευε σε παραλία στη Σμύρνη αντίκρισε ένα φρικτό θέαμα όταν τράβηξε το καλάμι του. Ο ερασιτέχνης ψαράς, παρατηρώντας ότι είχε τραβήξει μέσα ένα ανθρώπινο κρανίο, ανέφερε αμέσως το περιστατικό στις αρχές.
Το τουρκικό λιμενικό υποψιαζόμενη ότι το υπόλοιπο σώμα μπορεί να επιπλέει στη θάλασσα, διεξάγει έρευνα και διερευνά την ταυτότητα του κρανίου.
Το περιστατικό συνέβη γύρω το πρωί του Σαββάτου στην ακτογραμμή της παράκτιας λεωφόρου Μουσταφά Κεμάλ στην περιοχή Κονάκ. Ένας ερασιτέχνης ψαράς έπιασε ένα ανθρώπινο κρανίο στην πετονιά του. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο.
Μετά από εξέταση, το κρανίο διαπιστώθηκε παραμορφωμένο.
