Κεφαλονιά: Ζευγάρι έκανε διακοπές στον Παναμά - Νεκρή η γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Τραγική εξέλιξη είχε το ταξίδι αναψυχής ενός ζευγαριού από την Κεφαλονιά στον Παναμά, το οποίο μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγες ημέρες. Η συμβολαιογράφος Αθανασία Καρακούση άφησε την τελευταία της πνοή μακριά από την Ελλάδα, ενώ ο σύζυγός της, δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο της Γαλλίας, όπως έγραψε αποκλειστικά το Newsbomb.gr το πρωί της Δευτέρας.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Κεντρική Αμερική για να περάσει τις γιορτές, όταν και οι δύο παρουσίασαν ξαφνικά σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κατάσταση της Αθανασίας Καρακούση επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω βαριάς λοίμωξης και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

O Λάμπρος Θεοτοκάτος

Λίγο αργότερα, κατά την επιστροφή τους, ο Λάμπρος Θεοτοκάτος εμφάνισε υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της υγείας του.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, ενώ εξετάζονται πιθανά αίτια της ασθένειας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

