Κακοκαιρία Adel: Σφοδρή χαλαζόπτωση σε Κεφαλονιά, Μονεμβασιά και Ερμιόνη - Απίστευτες εικόνες

Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel βρίσκεται η χώρα, με έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές.

Σήμερα, Παρασκευή 28/11 από τις πρώτες πρωινές ώρες στο επίκεντρο βρίσκεται και η Ερμιονίδα όπου σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε αρκετές περιοχές.

Σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας του Δημου Ερμιονίδας στο Κρανίδι καθώς και πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με αποτέλεσμα να κοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά σημεία της περιοχής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επί ποδός.

Μεγάλα είναι τα προβλήματα από σφοδρές χαλαζοπτώσεις και σε Μονεμβασία και Κεφαλονιά.

Δείτε στιγμιότυπα:

Η Περιφέρεια απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία σημειώνονται μικρές αλλά και μεγάλες κατολισθήσεις και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

