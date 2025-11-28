Κακοκαιρία «Adel»: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Μαρούσι - Φωτογραφίες, βίντεο
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel» βρίσκεται η Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκεύης (28/11), με σημαντικά προβλήματα να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές.
Στο Μαρούσι, στην οδό Παξών, δύο αυτοκίνητα πλακώθηκαν από δέντρο που έπεσε από την κακοκαιρία.
Από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους της περιοχής.
