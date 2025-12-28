Ποδαρικό 2026 με αυξήσεις μισθών: Ποιοι εργαζόμενοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους

Με αυξημένα καθαρά ποσά στους μισθούς τους θα υποδεχθούν το 2026 εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Newsbomb

Ποδαρικό 2026 με αυξήσεις μισθών: Ποιοι εργαζόμενοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2026 ξεκινά με θετικές ειδήσεις για τους μισθωτούς, καθώς εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα θα δουν αυξημένα τα καθαρά ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους.

Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με το τελικό όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζόμενου.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος έως 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 860 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40 ευρώ τον μήνα.

Για μισθωτό άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 980 ευρώ, με μηνιαία ενίσχυση 7,14 ευρώ.

Σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται για όσους έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Μισθωτός με δύο παιδιά θα φτάνει τα 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή 86 ευρώ περισσότερα, ενώ εργαζόμενος με τρία παιδιά θα λαμβάνει 1.291 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 93 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα 10 τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους το 2025 - Η λίστα του Associated Press

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Continental: Νέες συνεργασίες με Mercedes, Hyundai, Porsche και Renault για ελαστικά 1ης τοποθέτησης

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κατασκευάζει υπερσύγχρονο σύστημα αντι - drone αξίας 2 δισ. ευρώ στα ανατολικά της σύνορα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο DS No8 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Εκλογές για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα - «Παρωδία» λένε διεθνείς οργανισμοί

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Banda Entopica για τα σλάβικα τραγούδια στη Φλώρινα: Ποια είπαμε και τι σημαίνουν - «Είχαμε συμφωνήσει εκ των προτέρων», «έγινε λογοκρισία», λένε

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών θα εισηγηθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι «μεγάλοι» είναι έτοιμοι για… all in στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό 2026 με αυξήσεις μισθών: Ποιοι εργαζόμενοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Δεν αλλάζει το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων» - «Έτοιμα» για διάλογο με την κυβέρνηση 18 μπλόκα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά την στήριξη Τραμπ στην συναντησή τους σήμερα - Η προειδοποίηση του Πούτιν

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί την Ταϊβάν - «Είναι κομμάτι της Κίνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν» - Συγκινεί η μητέρα της δασκάλας που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια Όρη

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού στην Αρτέμιδα: Αποφυλακίστηκε έπειτα από 17 μήνες

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

06:50LIFESTYLE

Όσα έρχονται στην TV το 2026 – Αναλυτικός οδηγός για σειρές και ριάλιτι

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Banda Entopica για τα σλάβικα τραγούδια στη Φλώρινα: Ποια είπαμε και τι σημαίνουν - «Είχαμε συμφωνήσει εκ των προτέρων», «έγινε λογοκρισία», λένε

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

21:17ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ