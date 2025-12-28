Super League: Οι «μεγάλοι» είναι έτοιμοι για… all in στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ετοιμάζονται για σημαντικές κινήσεις στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον αριθμό να αυξάνεται λόγω και του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

Το πρωτάθλημα είναι «μάχη» για τρεις. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία της Super League. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, όμως μπαίνει σε μια ξεχωριστή διαδικασία από τον Γενάρη. Αυτή της ανοικοδόμησης του ρόστερ. Κυνηγώντας παράλληλα και το καλύτερο δυνατό φετινό πλασάρισμα.

Εν μέσω εορτών φαίνεται πως όλα κυλούν ήρεμα στις ομάδες. Μόνο αυτό δεν ισχύει όμως. Τα επιτελεία των «μεγάλων» της Super League έχουν… πάρει φωτιά. Για να «τρέξουν» τα μεταγραφικά ζητήματα που μόνο λίγα δεν θα είναι.

Ο ένας θα παρασύρει τον άλλον σε έναν άτυπο ανταγωνισμό για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση. Κάπως έτσι το Big-4 προετοιμάζεται για… καυτό Γενάρη, που αναμένεται να ικανοποιήσει τους φιλάθλους.

ΑΕΚ: Η πρωτοπόρος έτσι κι αλλιώς έμοιαζε να έχει κάποια κενά από το τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Προέκυψαν και ζητήματα τραυματισμών που φανέρωσαν ακόμη περισσότερο τις όποιες ελλείψεις. Η αγωνιστική δυναμική της Ένωσης με το εκπληκτικό σερί νικών του τελευταίου καιρού, δεν μείωσε τη διάθεση για ενίσχυση. Ίσα-ίσα… άνοιξε ακόμη περισσότερο την όρεξη. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν τρεις σημαντικές κινήσεις στον άξονά τους. Με στόπερ, κεντρικό χαφ και σέντερ φορ.

Ολυμπιακός: Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε δείχνει θέληση ενίσχυσης του ρόστερ, προτιμώντας να μείνει η ομάδα του ως έχει. Η υποχώρηση στη δεύτερη θέση, σε συνδυασμό με το Champions League που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης, δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσουν τους «ερυθρόλευκους». Ειδικά τώρα που βλέπουν τον ανταγωνισμό να ενισχύεται. Στόπερ, αριστερός μπακ και εξτρέμ, μοιάζουν να είναι οι προτεραιότητες, αν τελικά προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης οι Πειραιώτες. Με το όνομα του Φορτούνη να αποτελεί πάντα ξεχωριστή περίπτωση.

ΠΑΟΚ: Η ομάδα που έχει «τρέξει» περισσότερο απ’ όλους. Με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: Όχι απλά να ενισχυθεί, αλλά αυτό να γίνει και γρήγορα. Ο Ζαφείρης έχει αποκτηθεί εδώ και μήνες και αποτελεί προσθήκη στο ρόστερ. Ο Γερεμέγεφ μένει απλά να ανακοινωθεί. Οπότε στα χαφ και την επίθεση, «κλείνουν» οι ανάγκες. Επόμενος στόχος είναι να συμφωνηθεί άμεσα η μεταγραφή στόπερ – έχει ξεχωρίσει τον εκλεκτό ο «δικέφαλος» - και εν συνεχεία να ασχοληθεί με αριστερό εξτρέμ. Αν γίνεται μάλιστα, να μπορεί να παίξει και φορ.

Παναθηναϊκός: Έχει μείνει πιο πίσω και ουσιαστικά δεν έχει ελπίδες για τίτλο, αλλά θέτει σε εφαρμογή πλάνο… σκούπας στο ρόστερ. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τις διαφοροποιήσεις στο έμψυχο υλικό, αλλάζουν καθώς ο Μπενίτεθ και οι υπεύθυνοι των μεταγραφών (Κορόνα και Κοτσόλης) έχουν αποφασίσει να γίνουν περισσότερες κινήσεις. Ήδη έχουν αποκτηθεί ο Τεττέη και ο Παντελίδης. Ο πρώτος ενσωματώνεται άμεσα, ο δεύτερος είναι ανοιχτό ακόμη. Είχε συμφωνηθεί να μείνει μέχρι το καλοκαίρι στην Κηφισιά, όμως αν κριθεί απ’ τον Μπενίτεθ πως τον χρειάζεται άμεσα, τότε θα βρεθεί τρόπος να συμβεί αυτό. Ίσως με την αντίθετη πορεία του Μαντσίνι που δεν υπολογίζεται. Κατά τα άλλα, τερματοφύλακας, αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ, επιτελικό χαφ, εξτρέμ, είναι οι θέσεις όπου μοιάζουν αναγκαίες οι προσθήκες. Χωρίς να αποκλείεται να χρειαστούν επιπλέον κινήσεις, ανάλογα και με τις αποχωρήσεις. Κοινώς για τον Παναθηναϊκό ο πρώτος μήνας του χρόνου, θα είναι πιο «ζεστός» κι απ’ το καλοκαίρι!

