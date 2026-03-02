Χάος στις αερομεταφορές: Η μεγαλύτερη αναταραχή στις πτήσεις από την περίοδο της πανδημίας

Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν καθώς βασικοί αεροπορικοί κόμβοι στη Μέση Ανατολή παραμένουν κλειστοί εν μέσω των επιπτώσεων των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ακινητοποιημένοι ταξιδιώτες περιμένουν καθώς οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ακυρώνονται μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ngurah Rai στην Κούτα, στο Μπαλί της Ινδονησίας, την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026. 

AP
Εκατοντάδες επιπλέον πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα (2/3), επεκτείνοντας την αναταραχή που προκλήθηκε στις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, την ώρα που χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι μετοχές των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών δέχτηκαν πιέσεις μετά από ημέρες αναταραχής , με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει άλλες τέσσερις εβδομάδες .

Τα μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι - του πιο πολυσύχναστου διεθνούς κόμβου στον κόσμο - έκλεισαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εν μέσω του πιο έντονου σοκ στην αεροπορία από τότε που η πανδημία παρέλυσε τον κλάδο.

Πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, διαταράσσοντας χιλιάδες υπηρεσίες μέχρι στιγμής, καθώς οι διεθνείς αερομεταφορείς συνέχισαν να αναστείλουν τις υπηρεσίες τους. Νωρίς τη Δευτέρα, είχαν ήδη ακυρωθεί 1.239 πτήσεις. Η Emirates Airlines, με έδρα το Ντουμπάι, η Etihad Airways, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, και η Qatar Airways, με έδρα τη Ντόχα, ακύρωσαν συνολικά εκατοντάδες πτήσεις.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους σε όλη την περιοχή. Η Air India ακύρωσε πτήσεις την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.

«Για τους ταξιδιώτες, δεν υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσουν αυτό», δήλωσε ο Χένρι Χάρτεβελντ, αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας και πρόεδρος της Atmosphere Research Group. «Θα πρέπει να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις επόμενες ημέρες καθώς αυτές οι επιθέσεις συνεχίζονται και ελπίζουμε να τερματιστούν».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ήταν σχεδόν άδειος μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Ο αντίκτυπος εξαπλώθηκε πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν αποκλειστεί από το Μπαλί μέχρι τη Φρανκφούρτη.

Οι αεροπορικές εταιρείες που αντιμετώπισαν τις περισσότερες δυσκολίες ήταν: Η Emirates Airlines, ο μεγαλύτερος διεθνής αερομεταφορέας στον κόσμο, ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τις 3 μ.μ. (ώρα ΗΑΕ) τη Δευτέρα. Και Η Etihad Airways, η οποία ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς και από το Άμπου Ντάμπι μέχρι τις 2 μ.μ. (ώρα ΗΑΕ) τη Δευτέρα. Η Qatar Airways ανέστειλε τις πτήσεις της λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Καθώς η σύγκρουση εξαπλωνόταν στον Λίβανο – με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφότου η Χεζμπολάχ, η οποία είναι προσκείμενη στο Ιράν, εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ – μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παρέμεινε κλειστό. Βασικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Άμπου Ντάμπι στα ΗΑΕ και της Ντόχα στο Κατάρ, έκλεισαν ή περιόρισαν αυστηρά τις πτήσεις τους.

Τα πληρώματα και οι πιλότοι είναι πλέον διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, περιπλέκοντας τη διαδικασία επανέναρξης των πτήσεων κάθε φορά που ανοίγει ξανά ο εναέριος χώρος. Καθώς πολλοί επιβάτες δυσκολεύονταν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προγραμματισμένων ταξιδιών τους και συγκεντρώθηκαν σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά αεροδρόμια του κόσμου εν μέσω εκτεταμένων καθυστερήσεων και ακυρώσεων, οι υπερπλούσιοι βρήκαν μια εναλλακτική διαδρομή εκτός Μέσης Ανατολής.

«Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη πραγματική επιλογή για όσους θέλουν να φύγουν από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Semafor ο Ameerh Naran, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ιδιωτικών τζετ Vimana Private, εκτιμώντας ότι το κόστος των ιδιωτικών τζετ από το Ριάντ προς την Ευρώπη φτάνει έως και τα 350.000 δολάρια.

Η περιοχή και οι αεροπορικές εταιρείες της έχουν συνηθίσει να παρουσιάζουν προβλήματα στα ταξίδια τα τελευταία χρόνια, αλλά ένα τόσο παρατεταμένο κλείσιμο των εναέριων πτήσεων - για περισσότερες από 24 ώρες - και το κλείσιμο και των τριών μεγάλων κόμβων διαμετακόμισης του Κόλπου είναι άνευ προηγουμένου, ανέφεραν οι αναλυτές. Ο Κόλπος αποτελεί επίσης σημαντικό σταυροδρόμι για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις εμπορικές οδούς, επιπλέον της αναστάτωσης στη θάλασσα.

Οι μετοχές της Japan Airlines υποχώρησαν κατά 5,6%, της Singapore Airlines κατά 4,5%, της Qantas Airlines κατά 5,4% και της Cathay Pacific κατά 2,9%, καθώς οι επενδυτές αναλογίστηκαν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Οι μεταφορείς σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερες τιμές πετρελαίου, αφού το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκε κατά 13% φτάνοντας τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια. «Για όλους, ο κύριος αντίκτυπος θα προέλθει από τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες προφανώς θα αυξηθούν», δήλωσε ο σύμβουλος αεροπορίας Μπέρτραντ Γκραμπόφσκι.

Ορισμένες πτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν αναδρομολογηθεί. Οι υπερπτητικές διαδρομές του Ιράν και του Ιράκ είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τότε που ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών. Το κλείσιμο των εναέριων χώρων στη Μέση Ανατολή πιέζει πλέον τις αεροπορικές εταιρείες σε στενότερους διαδρόμους, με τις μάχες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν να προσθέτουν έναν περαιτέρω κίνδυνο, σημείωσε ο Ian Petchenik, διευθυντής επικοινωνίας της Flightradar24. «Ο κίνδυνος παρατεταμένης διακοπής είναι η κύρια ανησυχία από την οπτική γωνία της εμπορικής αεροπορίας», είπε.

