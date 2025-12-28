Μιανμάρ: Εκλογές για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα - «Παρωδία» λένε διεθνείς οργανισμοί

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όμως αναμένεται πως αυτό θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου.

Μιανμάρ: Εκλογές για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα - «Παρωδία» λένε διεθνείς οργανισμοί

Αποφυλακισμένοι κρατούμενοι βγαίνουν από ένα λεωφορείο έξω από την κεντρική πύλη της φυλακής Insein, καθώς ο επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ χορήγησε αμνηστία σε χιλιάδες κρατούμενους με αφορμή το παραδοσιακό νέο έτος της χώρας, την Πέμπτη 17 Απριλίου 2025, στη Γιανγκόν της Μιανμάρ.

AP - Φώτο Αρχείου
Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Μιανμάρ για πρώτη φορά μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Η χούντα που βρίσκεται στην εξουσία ανακοίνωσε τη διενέργεια εκλογών στα τέλη Ιουλίου και κήρυξε τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πρώτη φάση των εκλογών διεξάγεται σήμερα και ακολουθούν άλλες δύο τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις έχουν ήδη χαρακτηρίσει παρωδία. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), οι εκλογές εξυπηρετούν μόνο για να νομιμοποιήσουν την εξουσία των στρατηγών.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες που ελέγχει η χούντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστασιακές οργανώσεις και αντάρτες έχουν τώρα υπό τον έλεγχό τους περισσότερο από το 50% της χώρας.

Ο στρατός επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την εκδίωξη της δημοκρατικά εκλεγμένης ηγέτιδας Αούνγκ Σαν ΣουΤσι με πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στη συνέχεια η χούντα ανέβαλε τις εκλογές, επικαλούμενη τη βία στη χώρα.

Μετά το πραξικόπημα η Μιανμάρ βυθίστηκε στο χάος, με τις στρατιωτικές αρχές να καταστέλλουν την αντίσταση με τη βία.

Σχεδόν εντελώς απομονωμένη διεθνώς, η χώρα έχει υποστεί επίσης πολλές φυσικές καταστροφές, περιλαμβανομένου ενός σεισμού στα τέλη Μαρτίου που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

