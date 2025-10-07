Μιανμάρ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατού σε φεστιβάλ-διαδήλωση κατά της χούντας

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για 17-20 νεκρούς.

Newsbomb

Μιανμάρ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατού σε φεστιβάλ-διαδήλωση κατά της χούντας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο στρατός της Μιανμάρ βομβάρδισε τη Δευτέρα ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για τη βουδιστική εορτή του Φωτός και για να διαδηλώσει κατά της χούντας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, δήλωσαν ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η Διεθνής Αμνηστία, που αναφέρεται σε αυτήν την επίθεση σε μια ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για 17-20 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Τσάουνγκ Ου, στην κεντρική Μιανμάρ, για αυτήν τη μεγάλη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της βουδιστικής νηστείας.

Ο στρατός βομβάρδισε τη διαδήλωση, ανέφερε ένα μέλος της επιτροπής της γειτονικής κοινότητας Μονίουα, που οργάνωσε το φεστιβάλ. Η γυναίκα αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη γιορτή αλλά και για να διαδηλώσει κατά της χούντας. Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80.

«Η επιτροπή σήμανε συναγερμό και περίπου το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων πρόλαβε να φύγει», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι κρατούσαν κεριά και, την επόμενη στιγμή, ήταν πεσμένοι στο έδαφος, κατακρεουργημένοι. Μικρά παιδιά κομματιάστηκαν», περιέγραψε η γυναίκα, που δεν βρισκόταν στο σημείο αλλά παραβρέθηκε σήμερα στις κηδείες των θυμάτων.

Ένας μάρτυρας, κάτοικος του Τσάουνγκ Ου, επιβεβαίωσε τον απολογισμό. Όπως είπε, οι άνθρωποι προσπάθησαν να τρέξουν όταν αντιλήφθηκαν ότι ένα αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους και έριξε δύο βόμβες. Ο μάρτυρας είπε ότι σήμερα κήδεψε εννέα φίλους του.

Τον ίδιο απολογισμό επικαλείται και ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η επίθεση αυτή «θα πρέπει να αποτελέσει το σήμα συναγερμού που δείχνει ότι οι πολίτες στη Μιανμάρ χρειάζονται κατεπειγόντως προστασία».

«Η διεθνής κοινότητα ίσως ξέχασε τον πόλεμο στη Μιανμάρ, όμως ο στρατός επωφελείται από τη μείωση της προσοχής για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, χωρίς καμία τιμωρία» ανέφερε ο Τζο Φρίμαν, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε μια ανακοίνωσή του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (9/10)

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια

22:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρητική μουσική κατέκτησε την Αμερική: Ο Γρηγόρης Σαμόλης ξεσήκωσε και τη Νέα Υόρκη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ρέθυμνο – Πλημμύρισαν δρόμοι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατήγγειλαν την Μελόνι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για συμμετοχή σε γενοκτονία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (7/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.200.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατού σε φεστιβάλ-διαδήλωση κατά της χούντας

21:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην Ιερά Σύνοδο: «Η Πατρίδα μας συνεχίζει να αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις»

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 7/10/2025

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας λόγω πορείας στην Ισραηλινή πρεσβεία

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Η στιγμή της σύλληψης των Τούρκων με τα 147 όπλα στον Έβρο - Βίντεο-ντοκουμέντο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 πιο παράξενα μουσεία της Ευρώπης - Από ταριχευμένους βατράχους μέχρι εκθέσεις για υπονόμους

21:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς τα βιντεοπαιχνίδια διαμορφώνουν μια γενιά αγοριών: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Ρούτσι: Εμείς δεν κάνουμε παραγγελιές στη Δικαιοσύνη

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα με λεία 26.000 ευρώ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Καναδό πρωθυπουργό: «Μας γ@@@@ε με τους δασμούς, κι εσείς και οι Ευρωπαίοι»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Η στιγμή της σύλληψης των Τούρκων με τα 147 όπλα στον Έβρο - Βίντεο-ντοκουμέντο

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (7/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.200.000 ευρώ

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατήγγειλαν την Μελόνι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για συμμετοχή σε γενοκτονία

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ρέθυμνο – Πλημμύρισαν δρόμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ