Banda Entopica για τα σλάβικα τραγούδια στη Φλώρινα: Ποια είπαμε και τι σημαίνουν

Διευκρινίσεις για τα σλάβικα τραγούδια που ερμήνευσε στη συναυλία της στη Φλώρινα στις 22 Δεκεμβρίου δίνει η Banda Entopica, απαντώντας στις αντιδράσεις και στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν και έκαναν λόγο για παραβίαση συμφωνίας και για ερμηνεία τραγουδιών με αλυτρωτικό περιεχόμενο.

Σε εκτενή ανακοίνωσή της, η μουσική μπάντα κάνει λόγο για «συνεχή αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών» και υποστηρίζει ότι στοχοποιείται μέσω παραπληροφόρησης και ανακριβών άρθρων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Banda Entopica: Ποια τραγούδια είπαμε - «Δεν τραγουδήσαμε το Eleno Kerko»

Όπως τονίζει η Banda Entopica, στη συναυλία ερμηνεύτηκαν δύο συγκεκριμένα τραγούδια, η «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο», και όχι το Eleno Kerko, όπως –όπως υποστηρίζoυν οι μουσικοί– εσφαλμένα αναπαράχθηκε.

Η μπάντα επισημαίνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά τραγούδια, τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τον ρυθμό και τον χορό: «το Eleno Kerko είναι σε ρυθμό 7/8 (συρτός), ενώ το "Έλα Κέρκο" είναι σε ρυθμό 16/8 (πουστσένο – λεβέντικο)».

Η Banda Entopica μάλιστα παραθέτει και ελληνική μετάφραση των στίχων, τονίζοντας ότι πρόκειται για τραγούδια με θεματολογία που αφορά την ξενιτιά, την αγάπη και την καθημερινή ζωή, χωρίς πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο.

«Ακολουθούν οι στίχοι των τραγουδιών που τραγουδήσαμε, μεταφρασμένοι στα ελληνικά:

Έλα Κέρκο:



Έλα, κόρη, να σου πω τι είδα εγώ στο όνειρό μου,

όταν ήμουν κόρη μου, μικρό κοριτσάκι.

Παίζαμε, γελούσαμε και με τα μάτια όρκο δίναμε,

για την αγάπη σκεφτόμασταν, στη βρύση Kiprója.

Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι και είδα πού βρισκόμουν,

βαριά σκέψη με πλάκωσε στην άθλια ξενιτιά.

Δώσε, Θεέ μου, να μπορέσω στο χωριό να γυρίσω,

με τις φίλες μου να δω την όμορφη (άσπρη) την εκκλησία.

Σόφκα:

Σήκω, θα πάμε, Σοφούλα, κόρη μου, στην πόλη Γουμένισσα.

Ωχ αμάν, αμάν, Σοφούλα, κόρη μου, στην πόλη Γουμένισσα.

Στην πόλη Γουμένισσα, Σοφούλα, κόρη μου,

στον γιατρό.

Ωχ αμάν, αμάν, Σοφούλα, κόρη μου,

στον Γκόνο Ρουσίν.

Αυτός να μας πει, Σοφούλα, κόρη μου,

ποια είναι η αρρώστια σου.

Ωχ αμάν – αμάν, Σοφούλα, κόρη μου,

ποια είναι η αρρώστια σου;».

Banda Entopica: Η συμφωνία με τους διοργανωτές και η παρέμβαση

Απαντώντας σε όσα ειπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή από εκπρόσωπο του πολιτιστικού συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», σύμφωνα με τα οποία υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, η μπάντα ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία ήταν διαφορετική.

Όπως αναφέρει, είχε συμφωνηθεί να παιχτούν δύο έως τρία ντόπικα τραγούδια προς το τέλος του προγράμματος, κάτι που –όπως σημειώνει– έγινε κανονικά, ενώ τα τραγούδια είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και είχαν λάβει σχετική έγκριση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην παρέμβαση του δημάρχου Φλώρινας, καθώς και σε αντιδράσεις μερίδας παρευρισκομένων, με τη Banda Entopica να υποστηρίζει ότι επέλεξε να συνεχίσει την εκδήλωση «για να τιμήσει τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί».

Η συναυλία στη Φλώρινα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με καταγγελίες για παραβίαση των όρων της εκδήλωσης και δημόσιες παρεμβάσεις που οδήγησαν σε διακοπή μέρους του προγράμματος, πυροδοτώντας συζήτηση περί λογοκρισίας και ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Banda Entopica: «Πρόκειται για γεγονός λογοκρισίας»

Η Banda Entopica καταλήγει ότι θεωρεί το περιστατικό «γεγονός λογοκρισίας», το οποίο –όπως υποστηρίζει– επιχειρείται να αξιοποιηθεί «για προπαγανδιστικό όφελος».

«Τραγουδάμε και παίζουμε για να ενώνουμε τον κόσμο και όχι για να τον χωρίζουμε», σημειώνει η μπάντα, ξεκαθαρίζοντας ότι απορρίπτει κάθε εκμετάλλευση της μουσικής της «για εθνικιστικούς και μισαλλόδοξους σκοπούς, από οποιαδήποτε πλευρά».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Banda Entopica

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για άλλη μία φορά.

Δυστυχώς, η συνεχής αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών μάς φέρνει στη δυσάρεστη θέση να χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις σε κακοπροαίρετα σχόλια, ειδήσεις παραπληροφόρησης και ανακριβή άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

1. Σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που παίξαμε στις 22/12 στη Φλώρινα, αυτά ήταν η «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και ΟΧΙ το Eleno Kerko. Εσκεμμένα, ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε το Eleno Kerko, καθώς αυτό συγχέεται εύκολα με το «Έλα Κέρκο».

Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής, καθώς το Eleno Kerko είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι από το «Έλα Κέρκο», τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τον χορό, τον ρυθμό και τη μουσική. Συγκεκριμένα, το Eleno Kerko είναι τραγούδι σε ρυθμό 7/8 (συρτό), ενώ το «Έλα Κέρκο» είναι σε ρυθμό 16/8 (πουστσένο – λεβέντικο).

2. Σε σχέση με όσα ειπώθηκαν σε πρωινή εκπομπή από εκπρόσωπο του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ήταν η εξής: να παίξουμε δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του.

Ελπίζουμε να γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος.

Ως Banda Entopica, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει από την πρώτη στιγμή αυτού του γεγονότος. Όπως είπαμε εξαρχής, τραγουδάμε και παίζουμε για να ενώνουμε τον κόσμο και όχι για να τον χωρίζουμε. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση της μουσικής που παίζουμε για εθνικιστικούς και μισαλλόδοξους σκοπούς, από οποιαδήποτε πλευρά, θα μας βρίσκει πάντα αντίθετους.

Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και ελευθερία λόγου!

Με αγάπη και σεβασμό

Banda Entopica❤️

(Ακολουθεί στιγμιότυπο του «Έλα Κέρκο». Από την συναυλία μας στην Φλώρινα.)

