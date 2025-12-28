Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

Σε εορταστικούς ρυθμούς επιστρέφει και πάλι η αγορά μετά μετά τη διήμερη ανάπαυλα των Χριστουγέννων.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αύριο Κυριακή (28/12) καθώς σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα καταστήματα θα ανοίξουν την Κυριακή από τις 11.00 έως τις 18.00.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο

Κυριακή 28/12/2025: 11.00–18.00

Δευτέρα 29/12/2025: 09.00–21.00

Τρίτη 30/12/2025: 09.00–21.00

Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

