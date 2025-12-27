Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα λόγω των Χριστουγέννων, περίπου 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα διαπίστωσαν γενικευμένες αυξήσεις στις αποδοχές τους, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή, αλλά οριστική, εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς σε δύο στάδια, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι να λάβουν ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους και όχι μόνο λογιστικές προσαρμογές, όπως στο παρελθόν.

Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Το 2026: Οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά λαμβάνουν το μισό της προβλεπόμενης αύξησης, δηλαδή 1,2%.

Το 2027: Η αύξηση καταβάλλεται στο σύνολό της.

Βασικός στόχος είναι η άρση μιας διαχρονικής στρέβλωσης που περιόριζε επί χρόνια τις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων.

Όπως επισημαίνει το ERTNews, τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στην προσωπική διαφορά. Το 2026 προβλέπονται τρεις ακόμη παρεμβάσεις που αφορούν όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μεσαία τάξη.

Μόνιμο βοήθημα 250 ευρώ

Το ποσό καταβλήθηκε ήδη τον Νοέμβριο σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.Αφορά κυρίως όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις αυξήσεις από την προσωπική διαφορά, προσφέροντας διπλό όφελος.

Περί τους 1,9 εκατ. συνταξιούχους έλαβαν αύξηση 2,4%. Περίπου 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είδαν αύξηση 1,2%.

Προβλέπεται αναπροσαρμογή των κλιμάκων άμεσης φορολογίας. Αποτέλεσμα: υψηλότερες καθαρές συντάξεις, με μεγαλύτερη ωφέλεια για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Το συνολικό πακέτο στήριξης για το 2026 φτάνει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Με τα μέτρα αυτά, οι συνταξιούχοι διαπιστώνουν μια σταδιακή αλλά ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων τους, προσαρμοσμένη στις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα ελληνικά νοικοκυριά.

