Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Το 2026, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά λαμβάνουν το 50% της αύξησης (1,2%).

Newsbomb

Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα λόγω των Χριστουγέννων, περίπου 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα διαπίστωσαν γενικευμένες αυξήσεις στις αποδοχές τους, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σταδιακή, αλλά οριστική, εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς σε δύο στάδια, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι να λάβουν ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους και όχι μόνο λογιστικές προσαρμογές, όπως στο παρελθόν.

Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Το 2026: Οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά λαμβάνουν το μισό της προβλεπόμενης αύξησης, δηλαδή 1,2%.

Το 2027: Η αύξηση καταβάλλεται στο σύνολό της.

Βασικός στόχος είναι η άρση μιας διαχρονικής στρέβλωσης που περιόριζε επί χρόνια τις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων.

Όπως επισημαίνει το ERTNews, τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στην προσωπική διαφορά. Το 2026 προβλέπονται τρεις ακόμη παρεμβάσεις που αφορούν όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μεσαία τάξη.

Μόνιμο βοήθημα 250 ευρώ

Το ποσό καταβλήθηκε ήδη τον Νοέμβριο σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.Αφορά κυρίως όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις αυξήσεις από την προσωπική διαφορά, προσφέροντας διπλό όφελος.

Περί τους 1,9 εκατ. συνταξιούχους έλαβαν αύξηση 2,4%. Περίπου 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είδαν αύξηση 1,2%.

Προβλέπεται αναπροσαρμογή των κλιμάκων άμεσης φορολογίας. Αποτέλεσμα: υψηλότερες καθαρές συντάξεις, με μεγαλύτερη ωφέλεια για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Το συνολικό πακέτο στήριξης για το 2026 φτάνει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Με τα μέτρα αυτά, οι συνταξιούχοι διαπιστώνουν μια σταδιακή αλλά ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων τους, προσαρμοσμένη στις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα ελληνικά νοικοκυριά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:13ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλανδης και Καμπότζης - 47 νεκροί, εκατομμύρια εκτοπισμένοι

07:00LIFESTYLE

Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν στην TV το 2026 – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Χρήστο Φερεντίνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Μια ακόμη δολοφονία δημοσιογράφου - Είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Eυκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Οι ημερομηνίες πληρωμών

04:05ΚΟΣΜΟΣ

«Δεσμοί αίματος» σφυρηλατήθηκαν μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας λέει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντοναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «θα σκεφτεί» για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι κατά Λευκορωσίας: «Το Μίνσκ πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τα 6 βιβλία που ξεχώρισε για να διαβάσει στις εορτές

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ