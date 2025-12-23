Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και για τον λόγο αυτόν μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.

Για το 2026 οι 671.586 συνταξιούχοι που δεν έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά, θα λάβουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση και η υπόλοιπη θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ στην σύνταξη, η προσωπική διαφορά που θα πάρει ο συνταξιούχος θα μειωθεί κατά 15 ευρώ και έτσι η καθαρή αύξηση που θα βάλει στην τσέπη θα είναι 15 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή, μισή αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι που η προσωπική τους διαφορά είναι μεγαλύτερη από το ποσό που αντιστοιχεί στη μισή αύξηση. Για παράδειγμα με αύξηση 36 ευρώ και προσωπική διαφορά 30 ευρώ, θα πάρουν τη μισή αύξηση, δηλαδή 18 ευρώ.

Πάνω από τη μισή αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι που η προσωπική τους διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό που αντιστοιχεί στη μισή αύξηση. Για παράδειγμα, με αύξηση 36 ευρώ και προσωπική διαφορά 10 ευρώ, θα πάρουν αύξηση, 26 ευρώ και η προσωπική διαφορά μηδενίζεται.

Η αύξηση για το 2026 θα υπολογιστεί ολόκληρη δηλαδή κατά 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη αλλά η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά το ήμισυ της αύξησης.

Από 1/1/2027, δεν θα γίνεται κανένας συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς. Η αύξηση θα υπολογίζεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, και θα καταβάλλεται ολόκληρη. Η προσωπική διαφορά ούτε θα συμψηφίζεται αλλά ούτε θα μειώνεται και εξετάζεται να μετονομαστεί σε «ποσό του νόμου 4387/2016».

Για παράδειγμα:

Προσωπική διαφορά μικρότερη από το ποσό που αντιστοιχεί στη μισή αύξηση του 2026. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 1.034 ευρώ και προσωπική διαφορά 8 ευρώ, λαμβάνει συνολικά 1.042 ευρώ ως το 2025. Για το 2026 θα πάρει αύξηση 2,4% στη σύνταξη η οποία θα διαμορφωθεί σε 1.058,81 ευρώ (αύξηση κατά 24,81 ευρώ) ενώ θα αφαιρεθούν 8 ευρώ από την προσωπική διαφορά που θα μηδενιστεί. Επομένως η καθαρή αύξηση θα είναι 16,81 ευρώ (24,81-8=16,81) και η τελική σύνταξη θα διαμορφωθεί σε 1.050,81 ευρώ. Από 1.1.2027 θα λάβει καθαρό ποσό αύξησης 26,27 ευρώ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.077,08 ευρώ. Προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το ποσό που αντιστοιχεί στη μισή αύξηση. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 1.128 ευρώ και προσωπική διαφορά 50 ευρώ λαμβάνει συνολικά 1.178 ευρώ ως το 2025. Για το 2026 θα πάρει αύξηση 2,4% στη σύνταξη η οποία θα διαμορφωθεί σε 1.155,07 ευρώ (αύξηση κατά 27,07 ευρώ) και από την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά θα αφαιρεθεί το ισόποσο της μισής αύξησης, δηλαδή μείον 13,54, ευρώ και θα πληρωθεί προσωπική διαφορά 36,46 ευρώ. Επομένως το σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2026 θα είναι 1.191,46 ευρώ από 1.178 ευρώ που ήταν ως το 2025 (αύξηση κατά 13,5 ευρώ). Από 1.1.2027 θα λάβει καθαρό ποσό αύξησης 28,88€ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.220,41€, συμπεριλαμβανομένης της εναπομείνουσας προσωπικής διαφοράς ύψους 36,46€.

Προς αύξηση το επίδομα των 250 ευρώ για το 2026

Αύξηση εξετάζει το οικονομικό επιτελείο στο επίδομα των 250 ευρώ που θα πληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026. Το ποσό δεν αποκλείεται να αυξηθεί στα 350 ευρώ ή και στα 400 ευρώ με επιπλέον κόστος από 120 εκατ. ως 180 εκατ. ευρώ.

Η μόνιμη αυτή ενίσχυση που άρχισε να καταβάλλεται από φέτος τον Νοέμβριο μπορεί, εφόσον αυξηθεί, να μετεξελιχθεί σε μια επιπλέον σύνταξη για τους φτωχότερους συνταξιούχους.

Οι δικαιούχοι των 250 ευρώ είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ατομικό ετήσιο εισόδημα ως 14.000 ευρώ και οικογενειακό ως 26.000 ευρώ.

Παγώνει η Εισφορά Αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους

Απαλλαγή από επιπλέον κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) με κέρδος ως και 55 ευρώ στη μηνιαία τους σύνταξη, θα έχουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι όταν η σύνταξή τους θα αυξάνεται από τα ένσημα της απασχόλησής τους.

Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος που εργάζεται πάρει προσαύξηση σύνταξης και λόγω αυτής της προσαύξησης αλλάξει κλίμακα ΕΑΣ σε 6% αντί 3% πάει θα μείνει στην κράτηση 3%.

Το ίδιο θα συμβεί και στις περιπτώσεις που η κράτηση από το 6% ανεβεί στο 7%, ή στο 9%, καθώς η σύνταξη θα εξακολουθήσει να υπόκειται στην κράτηση που είχε ο συνταξιούχος πριν πάρει την προσαύξηση λόγω απασχόλησης.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος συνταξιούχος με σύνταξη 1.450 ευρώ που θα πάρει προσαύξηση λόγω απασχόλησης άλλα 40 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.490 ευρώ, θα υπαγόταν σε κράτηση ΕΑΣ 3%. Με τη διάταξη του υπουργείου Εργασίας η προσαύξηση θα καταβάλλεται μεν κανονικά, αλλά για την ΕΑΣ θα λαμβάνεται υπόψη η αρχική σύνταξη που είναι 1.450 ευρώ και δεν υπόκειται σε κράτηση.

Τι θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι

Αναβολή για δεύτερη χρονιά παίρνει η εφαρμογή του δείκτη μεταβολής μισθών που θα αποτελούσε τη βάση για την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών με τις οποίες υπολογίζονται οι ανταποδοτικές συντάξεις.

Η αναβολή του δείκτη σημαίνει ότι οι συντάξιμες αποδοχές δεν θα αυξηθούν κατά 5,5% που θα ήταν η αύξηση με τον δείκτη μισθών, αλλά θα αναπροσαρμοστούν κατά το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού του 2025 που διαμορφώνεται στο 2,6%. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να χαθεί μέρος των αυξήσεων που θα προκαλούσε στις νέες συντάξεις η εφαρμογή του δείκτη μισθών.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.800 ευρώ το 2025, με δείκτη μισθών 5,5% θα είχε συντάξιμες αποδοχές 1.900 ευρώ το 2026. Βγαίνοντας στη σύνταξη θα έπαιρνε ανταποδοτικό ποσό 950 ευρώ. Με την αναβολή του δείκτη οι συντάξιμες αποδοχές του θα αυξηθούν με τον πληθωρισμό (2,6%) και θα ανέλθουν στα 1.847 ευρώ, με την η ανταποδοτική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 924 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 25 ευρώ λιγότερα.

Ο δείκτης μένει στο συρτάρι γιατί το σχετικό πόρισμα δεν έχει όλες τις αποδοχές του Δημοσίου. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε να μετατεθεί για το 2027.

Πόσοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2026;

Από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πάνω από τη μισή αύξηση ή και σχεδόν ολόκληρη θα πάρουν περίπου 55.000 γιατί το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς είναι κάτω από τα 10 ευρώ και θα φτάσουν να πάρουν μέχρι και να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ θα πάρει 21 ευρώ στην τσέπη ποσό που ισοδυναμεί με το 84% της συνολικής αύξησης.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι με συντάξεις ως 1.468 ευρώ απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης λόγω της τιμαριθμοποίησης των κλιμακίων της. Στην πραγματικότητα γλιτώνουν τη μείωση των συντάξεών τους κατά 3%.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που θα αποχωρήσουν το2026 δεν θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη επειδή οι συντάξιμες αποδοχές τους θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται με τον πληθωρισμό και όχι με τον δείκτη μισθών.

Οι αυξήσεις συντάξεων με προσωπική διαφορά (συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016)

Σύνταξη 31/12/2025 Προσωπική διαφορά Σύνολο Αύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026 Σύνταξη με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1) Σύνολο 2026 Καθαρή αύξηση 2026 Αύξηση 2027 (εκτίμηση για 2,4%) Σύνταξη με αύξηση για 2027 και π. διαφορά (2) 654 € 100 € 754 € 16 € 670 € 93 € 762 € 8 € 16 € 778 € 676 € 172 € 848 € 16 € 692 € 164 € 857 € 8 € 17 € 873 € 778 € 90 € 868 € 19 € 797 € 80 € 877 € 9 € 19 € 896 € 898 € 122 € 1.020 € 22 € 919 € 111 € 1.030 € 11 € 22 € 1.053 € 920 € 195 € 1.116 € 22 € 942 € 184 € 1.127 € 11 € 23 € 1.149 € 1.055 € 29 € 1.085 € 25 € 1.081 € 17 € 1.098 € 13 € 26 € 1.123 € 1.087 € 49 € 1.137 € 26 € 1.113 € 36 € 1.150 € 13 € 27 € 1.176 € 1.147 € 61 € 1.208 € 28 € 1.174 € 47 € 1.221 € 14 € 28 € 1.249 € 1.179 € 195 € 1.374 € 28 € 1.208 € 181 € 1.388 € 14 € 29 € 1.417 € 1.258 € 123 € 1.381 € 30 € 1.288 € 108 € 1.396 € 15 € 31 € 1.427 € 1.366 € 142 € 1.508 € 33 € 1.399 € 125 € 1.524 € 16 € 34 € 1.558 € 1.435 € 71 € 1.506 € 34 € 1.469 € 54 € 1.523 € 17 € 35 € 1.559 € 1.509 € 102 € 1.611 € 36 € 1.545 € 84 € 1.629 € 18 € 37 € 1.666 € 1.621 € 88 € 1.709 € 39 € 1.660 € 69 € 1.728 € 19 € 40 € 1.768 € 1.662 € 139 € 1.801 € 40 € 1.701 € 119 € 1.821 € 20 € 41 € 1.861 €

(1)Η προσωπική διαφορά μειώνεται με το μισό ποσό της αύξησης.

(2)Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται καθόλου με την αύξηση.

(*)Ποσά συντάξεων προ φόρου

Συγκριτικός πίνακας νέων συντάξεων για το 2026 με 40 χρόνια ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός 2025 Σύνταξη με αίτηση το 2025 Συντάξιμος μισθός 2026 (1) Σύνταξη με αίτηση το 2026 Συντάξιμος μισθός 2026 (2) Σύνταξη με αίτηση το 2026 Διαφορά σύνταξης το 2026 αν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών 1.374,75 € 1.124 € 1.410,49 € 1.152 € 1.450,36 € 1.172 € 48 € 1.554,75 € 1.214 € 1.595,17 € 1.245 € 1.640,26 € 1.267 € 53 € 1.734,75 € 1.304 € 1.779,85 € 1.337 € 1.830,16 € 1.362 € 58 € 1.914,75 € 1.394 € 1.964,53 € 1.429 € 2.020,06 € 1.457 € 63 € 2.094,75 € 1.484 € 2.149,21 € 1.522 € 2.209,96 € 1.552 € 68 € 2.274,75 € 1.574 € 2.333,89 € 1.614 € 2.399,86 € 1.647 € 73 € 2.454,75 € 1.664 € 2.518,57 € 1.706 € 2.589,76 € 1.742 € 78 € 2.634,75 € 1.754 € 2.703,25 € 1.799 € 2.779,66 € 1.837 € 83 € 2.814,75 € 1.844 € 2.887,93 € 1.891 € 2.969,56 € 1.932 € 88 € 2.994,75 € 1.934 € 3.072,61 € 1.983 € 3.159,46 € 2.027 € 93 € 3.174,75 € 2.024 € 3.257,29 € 2.076 € 3.349,36 € 2.122 € 98 €

(1) βάσει πληθωρισμού, 2,6% (2) βάσει δείκτη μισθών 5,5%. Ποσά συντάξεων μικτά

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 [αναλυτικοί πίνακες]

Αύξηση συντάξεων και μείωση κρατήσεων με συνολικό όφελος από 22 ευρώ ως και 171 ευρώ τον μήνα, θα έχουν το 2026 οι συνταξιούχοι από τον συνδυασμό 7 θετικών μέτρων που θα βελτιώσουν το εισόδημά τους.

Το 2026, με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση ωφελούνται οι συνταξιούχοι όλων των εισοδηματικών κατηγοριών, και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης.

Ηδη, στην πληρωμή της σύνταξης Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή το απόγευμα οι συνταξιούχοι πήραν την αύξηση του 2026 με ποσοστό 2,4%, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο, ήτοι πάνω από 720 ευρώ μηνιαία σύνταξη, είδαν και μείωση στην παρακράτηση φόρου.

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 παρουσιάζει και αναλύει σήμερα με αποκαλυπτικούς πίνακες και παραδείγματα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», και είναι τα εξής:

1.Αύξηση 2,4% σε όλες τις κύριες συντάξεις γήρατος αναπηρίας και θανάτου.

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για 671.586 δικαιούχους με κατάργηση κατά 50% του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς.

3.Απαλλαγή κρατήσεων ΕΑΣ για συντάξεις ως 1.468 ευρώ.

4.Μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους.

5.Μείωση της παρακράτησης φόρου για συντάξεις πάνω από τα 720 ευρώ.

6.Αύξηση πάνω από τα 250 ευρώ της μόνιμης ενίσχυσης τη νέα χρονιά.

7.Βελτιωμένοι συντελεστές για τον υπολογισμό των συντάξεων που θα εκδοθούν το 2026.

Οι αυξήσεις συντάξεων σε ετήσια βάση θα είναι από 144 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και ως 864 ευρώ για συντάξεις ως 3.000 ευρώ.

Η αύξηση για το 2026 δίδεται με το ίδιο ποσοστό στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν κανονικά την αύξηση κατά 2,4% τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η προσωπική διαφορά που λαμβάνουν θα μειωθεί πραγματικά και όχι λογιστικά όπως γινόταν μέχρι το 2025, κατά τη μισή αύξηση (βλ. σελ 4-5).

Η εθνική σύνταξη αυξάνεται κατά 2,4% σε όλες τις κλίμακες από τα 15 ως τα 20 έτη ασφάλισης. Για 20 χρόνια ασφάλισης και με 40 έτη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα μετά το 15ο έτος της ηλικίας, η Εθνική σύνταξη για το 2026 διαμορφώνεται στα 446,87 ευρώ, από 436,40 ευρώ που είναι τώρα. Για 15 έτη ασφάλισης το νέο ποσό είναι 402,19 ευρώ από 392,76 ευρώ που είναι τώρα. Προσοχή: Η αυξημένη εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται και στους νέους συνταξιούχους που θα υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από τον Δεκέμβριο του 2025 ως τον Νοέμβριο του 2026.

Τι αυξήσεις πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι

Οι συντάξεις Ιανουαρίου που πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι είχαν την αύξηση κατά 2,4% και τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» η συνολική αύξηση κυμαίνεται από 21,76 ευρώ μηνιαίως ως 734 ευρώ για συντάξεις από 833 ευρώ ως 2.000 ευρώ, ενώ για συντάξεις ως 3.833 ευρώ η συνολική καθαρή αύξηση φτάνει στα 171 ευρώ.

Για παράδειγμα:

*Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 833,33 ευρώ αυξήθηκαν στα 855 ευρώ, με μηνιαίο όφελος κατά 21,67 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 1.083,33 ευρώ αυξήθηκαν στα 1.116 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 32,67 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 1333 ευρώ αυξήθηκαν στα 1.377 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 43,67 ευρώ. .

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 2.000 ευρώ αυξήθηκαν στα 2.073 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 73 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 3.083 ευρώ αυξήθηκαν στα 3.203 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 120 ευρώ.

* Οι πολύ υψηλές συντάξεις που φτάνουν στα 3.833 ευρώ αυξήθηκαν στα 4.004 ευρώ, με το συνολικό μηνιαίο όφελος από την αναπροσαρμογή τους κατά 2,4% και από τη μείωση του φόρου να φτάνει στα 171 ευρώ.

Χωρίς Εισφορά Αλληλεγγύης οι κύριες συντάξεις ως 1.468 ευρώ

Η αύξηση των συντάξεων συνοδεύεται και από την τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Η ΕΑΣ επιβαλλόταν σε κύριες συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ. Με την τιμαριθμοποίηση οι κλίμακες των συντάξεων που υπόκεινται σε κράτηση αυξάνονται κατά το ίδιο ποσοστό με τις συντάξεις (2,4%) και έτσι για το 2026 το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση ανεβαίνει στα 1.468,41 ευρώ.

Στην πράξη οι συνταξιούχοι με αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων μέχρι τα 1.468,41 ευρώ δεν θα πληρώνουν ΕΑΣ.

Ωφελημένοι, λόγω της τιμαριθμοποίησης της ΕΑΣ, θα είναι και οι συνταξιούχοι που ανήκουν στη δεύτερη, τρίτη, και επόμενες κλίμακες με συντάξεις πάνω από τα 1.468 ευρώ, καθώς δεν θα επιβαρυνθούν στην πλειονότητά τους με υψηλότερη κράτηση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.740 ευρώ το 2025 έχει κράτηση ΕΑΣ 3% και πληρώνει 52,20 ευρώ. Με την αύξηση για το 2026, η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.781,76 ευρώ αλλά η κράτηση θα παραμείνει στο 3% και θα ανέλθει στα 53,45 ευρώ επειδή με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ ο συνταξιούχος θα μείνει στην κλίμακα κρατήσεων με 3%, ενώ αν δεν γινόταν η τιμαριθμοποίηση θα ανέβαινε στο 6% και θα πλήρωνε 106,86 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν μισή και ποιοι ολόκληρη την αύξηση;

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων 1.850.000 συνταξιούχοι θα πάρουν στο ακέραιο όλη την αύξηση, ενώ με απόφαση της κυβέρνησης άλλοι 671.586 συνταξιούχοι που έχουν και προσωπική διαφορά, θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη και το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση ανεξαρτήτως του ποσού της προσωπικής διαφοράς. Στην πράξη, με την απόφαση της κυβέρνησης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται από το 2026 και οι συνταξιούχοι που θα έμεναν χωρίς αυξήσεις ως και 10 χρόνια, θα δουν τη σύνταξή τους να ξεπαγώνει.

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε μηνιαία και ετήσια βάση με όλα τα μέτρα (αύξηση 2,4%, μείωση φόρου, επίδομα 250 ευρώ)

Καθαρή σύνταξη 2025 Μηνιαία αύξηση 2,4% από 1/1/2027 Μηνιαία μείωση φόρου από 1/1/2026 Συνολικό μηνιαίο όφελος από αύξηση και μείωση φόρου Καθαρή σύνταξη από 1/1/2026 με αύξηση και μείωση φόρου 833,33 € 20,00 € 1,67 € 21,67 € 855,00 € 916,67 € 22,00 € 3,33 € 25,33 € 942,00 € 1.000,00 € 24,00 € 5,00 € 29,00 € 1.029,00 € 1.083,33 € 26,00 € 6,67 € 32,67 € 1.116,00 € 1.166,67 € 28,00 € 8,33 € 36,33 € 1.203,00 € 1.250,00 € 30,00 € 10,00 € 40,00 € 1.290,00 € 1.333,33 € 32,00 € 11,67 € 43,67 € 1.377,00 € 1.416,67 € 34,00 € 13,33 € 47,33 € 1.464,00 € 1.500,00 € 36,00 € 15,00 € 51,00 € 1.551,00 € 1.583,33 € 38,00 € 16,67 € 54,67 € 1.638,00 € 1.666,67 € 40,00 € 18,33 € 58,33 € 1.725,00 € 1.750,00 € 42,00 € 20,00 € 62,00 € 1.812,00 € 1.833,33 € 44,00 € 21,67 € 65,67 € 1.899,00 € 1.916,67 € 46,00 € 23,33 € 69,33 € 1.986,00 € 2.000,00 € 48,00 € 25,00 € 73,00 € 2.073,00 € 2.083,33 € 50,00 € 26,67 € 76,67 € 2.160,00 € 2.166,67 € 52,00 € 28,33 € 80,33 € 2.247,00 € 2.250,00 € 54,00 € 30,00 € 84,00 € 2.334,00 € 2.333,33 € 56,00 € 31,67 € 87,67 € 2.421,00 € 2.416,67 € 58,00 € 33,33 € 91,33 € 2.508,00 € 2.500,00 € 60,00 € 35,00 € 95,00 € 2.595,00 € 2.583,33 € 62,00 € 36,66 € 98,66 € 2.681,99 € 2.666,67 € 64,00 € 38,33 € 102,33 € 2.769,00 € 2.750,00 € 66,00 € 40,00 € 106,00 € 2.856,00 € 2.833,33 € 68,00 € 41,66 € 109,66 € 2.942,99 € 2.916,67 € 70,00 € 43,33 € 113,33 € 3.030,00 € 3.000,00 € 72,00 € 45,00 € 117,00 € 3.117,00 € 3.083,33 € 74,00 € 46,66 € 120,66 € 3.203,99 € 3.166,67 € 76,00 € 48,33 € 124,33 € 3.291,00 € 3.250,00 € 78,00 € 50,00 € 128,00 € 3.378,00 € 3.333,33 € 80,00 € 54,17 € 134,17 € 3.467,50 € 3.416,67 € 82,00 € 58,34 € 140,34 € 3.557,01 € 3.500,00 € 84,00 € 62,50 € 146,50 € 3.646,50 € 3.583,33 € 86,00 € 66,67 € 152,67 € 3.736,00 € 3.666,67 € 88,00 € 70,84 € 158,84 € 3.825,51 € 3.750,00 € 90,00 € 75,00 € 165,00 € 3.915,00 € 3.833,33 € 92,00 € 79,17 € 171,17 € 4.004,50 €

Κατώτατα όρια εθνικής σύνταξης από 1/1/2026

Ετη ασφάλισης Εθνική σύνταξη λόγω γήρατος Εθνική σύνταξη λόγω θανάτου Εως 31/12/2025 Από 1/1/2026 Εως 31/12/2025 Από 1/1/2026 20 436,40 € 446,87 € 436,40 € 446,87 € 19 427,67 € 437,93 € 430,94 € 441,28 € 18 418,94 € 428,99 € 425,48 € 435,69 € 17 410,21 € 420,06 € 420,03 € 430,11 € 16 401,49 € 411,13 € 414,58 € 424,53 € 15 392,76 € 402,19 € 409,13 € 418,95 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

