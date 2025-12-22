Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Αύξηση συντάξεων και μείωση κρατήσεων με συνολικό όφελος από 22 ευρώ ως και 171 ευρώ τον μήνα, θα έχουν το 2026 οι συνταξιούχοι από τον συνδυασμό 7 θετικών μέτρων που θα βελτιώσουν το εισόδημά τους.

Το 2026, με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση ωφελούνται οι συνταξιούχοι όλων των εισοδηματικών κατηγοριών, και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και οι συνταξιούχοι της μεσαίας τάξης.

Ηδη, στην πληρωμή της σύνταξης Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή το απόγευμα οι συνταξιούχοι πήραν την αύξηση του 2026 με ποσοστό 2,4%, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο, ήτοι πάνω από 720 ευρώ μηνιαία σύνταξη, είδαν και μείωση στην παρακράτηση φόρου.

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 παρουσιάζει και αναλύει σήμερα με αποκαλυπτικούς πίνακες και παραδείγματα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», και είναι τα εξής:

1.Αύξηση 2,4% σε όλες τις κύριες συντάξεις γήρατος αναπηρίας και θανάτου.

2.Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για 671.586 δικαιούχους με κατάργηση κατά 50% του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς.

3.Απαλλαγή κρατήσεων ΕΑΣ για συντάξεις ως 1.468 ευρώ.

4.Μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους.

5.Μείωση της παρακράτησης φόρου για συντάξεις πάνω από τα 720 ευρώ.

6.Αύξηση πάνω από τα 250 ευρώ της μόνιμης ενίσχυσης τη νέα χρονιά.

7.Βελτιωμένοι συντελεστές για τον υπολογισμό των συντάξεων που θα εκδοθούν το 2026.

Οι αυξήσεις συντάξεων σε ετήσια βάση θα είναι από 144 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και ως 864 ευρώ για συντάξεις ως 3.000 ευρώ.

Η αύξηση για το 2026 δίδεται με το ίδιο ποσοστό στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν κανονικά την αύξηση κατά 2,4% τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η προσωπική διαφορά που λαμβάνουν θα μειωθεί πραγματικά και όχι λογιστικά όπως γινόταν μέχρι το 2025, κατά τη μισή αύξηση (βλ. σελ 4-5).

Η εθνική σύνταξη αυξάνεται κατά 2,4% σε όλες τις κλίμακες από τα 15 ως τα 20 έτη ασφάλισης. Για 20 χρόνια ασφάλισης και με 40 έτη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα μετά το 15ο έτος της ηλικίας, η Εθνική σύνταξη για το 2026 διαμορφώνεται στα 446,87 ευρώ, από 436,40 ευρώ που είναι τώρα. Για 15 έτη ασφάλισης το νέο ποσό είναι 402,19 ευρώ από 392,76 ευρώ που είναι τώρα. Προσοχή: Η αυξημένη εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται και στους νέους συνταξιούχους που θα υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από τον Δεκέμβριο του 2025 ως τον Νοέμβριο του 2026.

Τι αυξήσεις πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι

Οι συντάξεις Ιανουαρίου που πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι είχαν την αύξηση κατά 2,4% και τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» η συνολική αύξηση κυμαίνεται από 21,76 ευρώ μηνιαίως ως 734 ευρώ για συντάξεις από 833 ευρώ ως 2.000 ευρώ, ενώ για συντάξεις ως 3.833 ευρώ η συνολική καθαρή αύξηση φτάνει στα 171 ευρώ.

Για παράδειγμα:

*Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 833,33 ευρώ αυξήθηκαν στα 855 ευρώ, με μηνιαίο όφελος κατά 21,67 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 1.083,33 ευρώ αυξήθηκαν στα 1.116 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 32,67 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 1333 ευρώ αυξήθηκαν στα 1.377 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 43,67 ευρώ. .

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 2.000 ευρώ αυξήθηκαν στα 2.073 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 73 ευρώ.

* Οι συντάξεις που ανέρχονταν στα 3.083 ευρώ αυξήθηκαν στα 3.203 ευρώ, με συνολικό μηνιαίο όφελος κατά 120 ευρώ.

* Οι πολύ υψηλές συντάξεις που φτάνουν στα 3.833 ευρώ αυξήθηκαν στα 4.004 ευρώ, με το συνολικό μηνιαίο όφελος από την αναπροσαρμογή τους κατά 2,4% και από τη μείωση του φόρου να φτάνει στα 171 ευρώ.

Χωρίς Εισφορά Αλληλεγγύης οι κύριες συντάξεις ως 1.468 ευρώ

Η αύξηση των συντάξεων συνοδεύεται και από την τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Η ΕΑΣ επιβαλλόταν σε κύριες συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ. Με την τιμαριθμοποίηση οι κλίμακες των συντάξεων που υπόκεινται σε κράτηση αυξάνονται κατά το ίδιο ποσοστό με τις συντάξεις (2,4%) και έτσι για το 2026 το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση ανεβαίνει στα 1.468,41 ευρώ.

Στην πράξη οι συνταξιούχοι με αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων μέχρι τα 1.468,41 ευρώ δεν θα πληρώνουν ΕΑΣ.

Ωφελημένοι, λόγω της τιμαριθμοποίησης της ΕΑΣ, θα είναι και οι συνταξιούχοι που ανήκουν στη δεύτερη, τρίτη, και επόμενες κλίμακες με συντάξεις πάνω από τα 1.468 ευρώ, καθώς δεν θα επιβαρυνθούν στην πλειονότητά τους με υψηλότερη κράτηση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.740 ευρώ το 2025 έχει κράτηση ΕΑΣ 3% και πληρώνει 52,20 ευρώ. Με την αύξηση για το 2026, η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.781,76 ευρώ αλλά η κράτηση θα παραμείνει στο 3% και θα ανέλθει στα 53,45 ευρώ επειδή με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ ο συνταξιούχος θα μείνει στην κλίμακα κρατήσεων με 3%, ενώ αν δεν γινόταν η τιμαριθμοποίηση θα ανέβαινε στο 6% και θα πλήρωνε 106,86 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν μισή και ποιοι ολόκληρη την αύξηση;

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων 1.850.000 συνταξιούχοι θα πάρουν στο ακέραιο όλη την αύξηση, ενώ με απόφαση της κυβέρνησης άλλοι 671.586 συνταξιούχοι που έχουν και προσωπική διαφορά, θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη και το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση ανεξαρτήτως του ποσού της προσωπικής διαφοράς. Στην πράξη, με την απόφαση της κυβέρνησης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται από το 2026 και οι συνταξιούχοι που θα έμεναν χωρίς αυξήσεις ως και 10 χρόνια, θα δουν τη σύνταξή τους να ξεπαγώνει.

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε μηνιαία και ετήσια βάση με όλα τα μέτρα (αύξηση 2,4%, μείωση φόρου, επίδομα 250 ευρώ)

Καθαρή σύνταξη 2025 Μηνιαία αύξηση 2,4% από 1/1/2027 Μηνιαία μείωση φόρου από 1/1/2026 Συνολικό μηνιαίο όφελος από αύξηση και μείωση φόρου Καθαρή σύνταξη από 1/1/2026 με αύξηση και μείωση φόρου 833,33 € 20,00 € 1,67 € 21,67 € 855,00 € 916,67 € 22,00 € 3,33 € 25,33 € 942,00 € 1.000,00 € 24,00 € 5,00 € 29,00 € 1.029,00 € 1.083,33 € 26,00 € 6,67 € 32,67 € 1.116,00 € 1.166,67 € 28,00 € 8,33 € 36,33 € 1.203,00 € 1.250,00 € 30,00 € 10,00 € 40,00 € 1.290,00 € 1.333,33 € 32,00 € 11,67 € 43,67 € 1.377,00 € 1.416,67 € 34,00 € 13,33 € 47,33 € 1.464,00 € 1.500,00 € 36,00 € 15,00 € 51,00 € 1.551,00 € 1.583,33 € 38,00 € 16,67 € 54,67 € 1.638,00 € 1.666,67 € 40,00 € 18,33 € 58,33 € 1.725,00 € 1.750,00 € 42,00 € 20,00 € 62,00 € 1.812,00 € 1.833,33 € 44,00 € 21,67 € 65,67 € 1.899,00 € 1.916,67 € 46,00 € 23,33 € 69,33 € 1.986,00 € 2.000,00 € 48,00 € 25,00 € 73,00 € 2.073,00 € 2.083,33 € 50,00 € 26,67 € 76,67 € 2.160,00 € 2.166,67 € 52,00 € 28,33 € 80,33 € 2.247,00 € 2.250,00 € 54,00 € 30,00 € 84,00 € 2.334,00 € 2.333,33 € 56,00 € 31,67 € 87,67 € 2.421,00 € 2.416,67 € 58,00 € 33,33 € 91,33 € 2.508,00 € 2.500,00 € 60,00 € 35,00 € 95,00 € 2.595,00 € 2.583,33 € 62,00 € 36,66 € 98,66 € 2.681,99 € 2.666,67 € 64,00 € 38,33 € 102,33 € 2.769,00 € 2.750,00 € 66,00 € 40,00 € 106,00 € 2.856,00 € 2.833,33 € 68,00 € 41,66 € 109,66 € 2.942,99 € 2.916,67 € 70,00 € 43,33 € 113,33 € 3.030,00 € 3.000,00 € 72,00 € 45,00 € 117,00 € 3.117,00 € 3.083,33 € 74,00 € 46,66 € 120,66 € 3.203,99 € 3.166,67 € 76,00 € 48,33 € 124,33 € 3.291,00 € 3.250,00 € 78,00 € 50,00 € 128,00 € 3.378,00 € 3.333,33 € 80,00 € 54,17 € 134,17 € 3.467,50 € 3.416,67 € 82,00 € 58,34 € 140,34 € 3.557,01 € 3.500,00 € 84,00 € 62,50 € 146,50 € 3.646,50 € 3.583,33 € 86,00 € 66,67 € 152,67 € 3.736,00 € 3.666,67 € 88,00 € 70,84 € 158,84 € 3.825,51 € 3.750,00 € 90,00 € 75,00 € 165,00 € 3.915,00 € 3.833,33 € 92,00 € 79,17 € 171,17 € 4.004,50 €

Κατώτατα όρια εθνικής σύνταξης από 1/1/2026

Ετη ασφάλισης Εθνική σύνταξη λόγω γήρατος Εθνική σύνταξη λόγω θανάτου Εως 31/12/2025 Από 1/1/2026 Εως 31/12/2025 Από 1/1/2026 20 436,40 € 446,87 € 436,40 € 446,87 € 19 427,67 € 437,93 € 430,94 € 441,28 € 18 418,94 € 428,99 € 425,48 € 435,69 € 17 410,21 € 420,06 € 420,03 € 430,11 € 16 401,49 € 411,13 € 414,58 € 424,53 € 15 392,76 € 402,19 € 409,13 € 418,95 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»