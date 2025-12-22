e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους– Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026,
- στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
- στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων),
- από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου
04:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι
00:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)
13:51 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
17:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου
12:53 ∙ WHAT THE FACT