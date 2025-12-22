e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους– Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026,
  • στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
  • στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
