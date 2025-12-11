«Ζεστό» χρήμα πριν τα Χριστούγεννα: Προπληρώνονται επιδόματα, μαζί με δώρα και συντάξεις

Πριν τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν φέτος όλα τα επιδόματα προκειμένου να έχουν εισπραχθεί σε χρόνο που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές ανάγκες για την εορταστική περίοδο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα θα καταβληθούν φέτος και οι συντάξεις του Ιανουαρίου, με την ημερομηνία ωστόσο να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Η καταβολή δώρων, επιδομάτων και συντάξεων αναμένεται να «ζεστάνει» τα πορτοφόλια των καταναλωτών πριν την εορταστική περίοδο και να ικανοποιήσει τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες που εμφανίζονται.

Στις 17 Δεκεμβρίου οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΥΠΑ αναμένεται να προπληρώσει στις 17 Δεκεμβρίου επιδόματα ανεργίας, παροχές αλλά και το δώρο Χριστουγέννων.

Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι χορηγήσεις από το ΟΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση άνοιξε ο δρόμος να πληρώνονται νωρίτερα κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα οι τακτικές και έκτακτες χορηγήσεις του ΟΠΕΚΑ.

«Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται - όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο», αναφέρει η υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στις 22 Δεκεμβρίου οι χορηγήσεις του ΟΠΕΚΑ

Σημειώνεται ότι η αρχή θα γίνει από φέτος με τον ΟΠΕΚΑ να καταβάλλει πριν τα Χριστούγεννα, 228 εκατομμύρια ευρώ σε 1.137.000 δικαιούχους και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου με τα χρήματα να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής (19/12).

Μεταξύ άλλων νωρίτερα καταβάλλονται επιδόματα παιδιού, γέννησης, στέγασης/ενοικίου, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθώς επίσης και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

Στις 19 Δεκεμβρίου η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος και το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα καθώς αντί για 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί στις 19 λόγω Σαββατοκύριακου.

Η πιθανή ημερομηνία καταβολής συντάξεων Ιανουαρίου

Τέλος σημειώνεται ότι οι πιθανές ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων του Ιανουαρίου είναι η 18η και 19η Δεκεμβρίου.

