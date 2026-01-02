Explainer: Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ σαν και αυτό που «άρπαξε» στο μοιραίο μπαρ

Με βάση όσα ειπώθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς τα ηχοαπορροφητικά πάνελ στην οροφή, ένα από τα οποία «άρπαξε» από τα σπινθηροβόλα κεριά στις σαμπάνιες που μετέφερε η σερβιτόρα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι τεχνικές έρευνες επικεντρώνονται στα ηχοαπορροφητικά πάνελ, τα οποία φαίνεται να προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αυτά τα προϊόντα είναι συχνά κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη, ένα υλικό που περιγράφεται ως «εύκολα αναφλέξιμο» και «εξαιρετικά εύφλεκτο».

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, απηύθυνε πάντως μέσω της νέας συνέντευξης τύπου έκκληση στους συγκεντρωμένους και στα μέσα ενημέρωσης: «Παρακαλώ, μην κάνετε εικασίες». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αφρό που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή του μπαρ. Η εισαγγελέας κλήθηκε να απαντήσει αν αυτός συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

«Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στον αφρό που είχε τοποθετηθεί στο μπαρ», δήλωσε η Pilloud. «Θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν ήταν για λόγους ασφάλειας, αν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς και αν ενδεχομένως αποτέλεσε αιτία της πυρκαγιάς. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν ο αφρός ήταν εκεί, αν ήταν σύμφωνος ή μη σύμφωνος με τους κανονισμούς, ή αν είχε τοποθετηθεί με την κατάλληλη άδεια».

Η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η έρευνα εξετάζει ειδικά τον ακουστικό αφρό που απεικονίζεται στην οροφή του υπογείου του χώρου, με στόχο να διαπιστωθεί εάν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές ή αν έπαιξε ρόλο στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. «Δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση σήμερα. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις», πρόσθεσε.

Αυτά τα ηχοαπορροφητικά πάνελ χρησιμοποιούνται συχνά σε χώρους, ειδικά τη νύχτα, καθώς απορροφούν τα ηχητικά κύματα και βοηθούν στη μείωση της αντιληπτής ακουστικής επίδρασης από έξω. Μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά - όπως ξύλο και υαλοβάμβακα - αλλά ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι ο αφρός πολυουρεθάνης. Πρόκειται για ένα υλικό που έχει μελετηθεί ευρέως για την υψηλή ευφλεκτότητά του και την παραγωγή τοξικών αερίων κατά την καύση.

Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ακουστικής ποιότητας ενός χώρου, μειώνοντας την αντήχηση και τις αντανακλάσεις του ήχου. Είναι διαφορετικά από τα ηχομονωτικά υλικά, τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση του ήχου μεταξύ δωματίων.

Τύποι ηχοαπορροφητικών πάνελ

Αφρού (Foam Panels): Συχνά χρησιμοποιούνται σε home studios και δωμάτια οικιακού κινηματογράφου λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας τοποθέτησης. Διατίθενται σε διάφορα σχέδια (π.χ., πυραμίδας).

Συχνά χρησιμοποιούνται σε home studios και δωμάτια οικιακού κινηματογράφου λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας τοποθέτησης. Διατίθενται σε διάφορα σχέδια (π.χ., πυραμίδας). Από Πετροβάμβακα/Ορυκτοβάμβακα: Προσφέρουν πολύ καλή ηχοαπορροφητική απόδοση, ειδικά σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. Συνήθως καλύπτονται με ύφασμα για αισθητικούς λόγους.

Προσφέρουν πολύ καλή ηχοαπορροφητική απόδοση, ειδικά σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. Συνήθως καλύπτονται με ύφασμα για αισθητικούς λόγους. Ξύλινα (Akupanels): Αποτελούνται από λωρίδες ξύλου πάνω σε υπόστρωμα από τσόχα (felt). Προσφέρουν μια πιο αισθητικά ευχάριστη, διακοσμητική λύση, ιδανική για σύγχρονους χώρους, γραφεία και σπίτια.

Αποτελούνται από λωρίδες ξύλου πάνω σε υπόστρωμα από τσόχα (felt). Προσφέρουν μια πιο αισθητικά ευχάριστη, διακοσμητική λύση, ιδανική για σύγχρονους χώρους, γραφεία και σπίτια. Από τσόχα PET (PET felt): Κατασκευάζονται συχνά από ανακυκλωμένα υλικά, είναι βιώσιμα και προσφέρουν καλή απόδοση με μοντέρνα εμφάνιση.

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε:

Γραφεία: Για μείωση του θορύβου και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Για μείωση του θορύβου και βελτίωση της παραγωγικότητας. Στούντιο ηχογράφησης: Για ακριβή και ευχάριστη ηχητική εμπειρία.

Για ακριβή και ευχάριστη ηχητική εμπειρία. Οικιακούς χώρους: Για home cinema, σαλόνια ή οποιοδήποτε δωμάτιο με προβλήματα αντήχησης.

Για home cinema, σαλόνια ή οποιοδήποτε δωμάτιο με προβλήματα αντήχησης. Δημόσιους χώρους: Όπως εστιατόρια, αίθουσες συνεδρίων και σχολεία.

Για να επιλέξετε τα σωστά πάνελ, λάβετε υπόψη:

Τον τύπο του χώρου και το πρόβλημα: Διαφορετικά υλικά απορροφούν διαφορετικές συχνότητες.

Διαφορετικά υλικά απορροφούν διαφορετικές συχνότητες. Την αισθητική: Υπάρχουν πολλές διακοσμητικές επιλογές που ενσωματώνονται στο ντεκόρ.

Υπάρχουν πολλές διακοσμητικές επιλογές που ενσωματώνονται στο ντεκόρ. Την τοποθέτηση: Συνήθως τοποθετούνται σε τοίχους και οροφές στα σημεία των πρώτων ανακλάσεων του ήχου για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Βίντεο που δείχνουν ένα από τα πάνελ να πιάνει φωτιά

Οι τεχνικές έρευνες στην περίπτωση του Κραν Μοντανά επικεντρώνονται ιδιαίτερα στα ηχοαπορροφητικά πάνελ στην οροφή του χώρου. Από εκεί μπορεί να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτή η ανακατασκευή φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πολλά βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, τα οποία δείχνουν ένα από τα πάνελ να πιάνει φωτιά πριν ξεσπάσει το χάος μέσα στον χώρο .

Αφροί Πολυουρεθάνης

Σύμφωνα με μια μελέτη με τίτλο «Ignition, Combustion, Toxicity, and Flame Retardancy of Polyurethane Foams: A Comprehensive Review» (Ανάφλεξη, Καύση, Τοξικότητα και Επιβράδυνση Φλόγας των Αφρών Πολυουρεθάνης: Μια Ολοκληρωμένη Ανασκόπηση) που δημοσιεύθηκε το 2008 στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Applied Polymer Science », «οι αφροί πολυουρεθάνης αναφλέγονται εύκολα και είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι, διατηρούν την καύση και καίγονται σχετικά γρήγορα». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με επιβραδυντικά φλόγας, τα οποία «μειώνουν την ευφλεκτότητα» ακόμη και αν δεν την εξαλείφουν εντελώς.

Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2016 με τίτλο «Η τοξικότητα πυρκαγιάς των αφρών πολυουρεθάνης» στο επιστημονικό περιοδικό «Fire Science Reviews », «οι πολυουρεθάνες παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδροκυάνιο (HCN) και άλλα τοξικά προϊόντα κατά την αποσύνθεση και την καύση». Αυτά έχουν ασφυκτική δράση, που σημαίνει ότι «μειώνουν την παροχή οξυγόνου στους ιστούς του σώματος, με αποτέλεσμα την καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με απώλεια συνείδησης», γράφουν οι συγγραφείς.

