Κραν Μοντανά: Τι συνέβη με τον αφρό στην οροφή του μοιραίου μπαρ; Απάντηση - γρίφο η εισαγγελέας

Άνθρωποι φέρνουν λουλούδια κοντά στο αποκλεισμένο μπαρ Le Constellation, όπου μια καταστροφική πυρκαγιά άφησε νεκρούς και τραυματίες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία

Η φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου επιβεβαιώθηκε ότι αιτία της πυρκαγιάς ήταν τα σπινθηροβόλα κεριά που φαίνονται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται, ωστόσο, είναι ο αφρός που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή του χώρου, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να επηρέασε την εξάπλωση της φωτιάς.

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, απηύθυνε μέσω της νέας συνέντευξης τύπου έκκληση στους συγκεντρωμένους και στα μέσα ενημέρωσης: «Παρακαλώ, μην κάνετε εικασίες».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αφρό που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή του μπαρ. Η εισαγγελέας κλήθηκε να απαντήσει αν αυτός συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

«Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στον αφρό που είχε τοποθετηθεί στο μπαρ», δήλωσε η Pilloud. «Θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν ήταν για λόγους ασφάλειας, αν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς και αν ενδεχομένως αποτέλεσε αιτία της πυρκαγιάς. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν ο αφρός ήταν εκεί, αν ήταν σύμφωνος ή μη σύμφωνος με τους κανονισμούς, ή αν είχε τοποθετηθεί με την κατάλληλη άδεια».

Η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η έρευνα εξετάζει ειδικά τον ακουστικό αφρό που απεικονίζεται στην οροφή του υπογείου του χώρου, με στόχο να διαπιστωθεί εάν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές ή αν έπαιξε ρόλο στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. «Δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση σήμερα. Είναι σημαντικό να μην γίνονται υποθέσεις», πρόσθεσε.

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud

Η εισαγγελέας σε ερώτηση στη συνέντευξη τύπου για το αν έχουν ληφθεί μέτρα για να εμποδιστεί τυχόν ύποπτος να φύγει από τη χώρα, απάντησε ότι τα άτομα που κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες δεν έχουν συλληφθεί.

Άνθρωποι φέρνουν λουλούδια και γράμματα κοντά στο σφραγισμένο μπαρ Le Constellation AP

«Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, είναι δυνατό να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, αλλά προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί καμία ποινική ευθύνη», λέει η εισαγγελέας.

Ο Stephane Ganzer, επικεφαλής της ασφάλειας στο Βαλέ, σημείωσε ότι η επιθεώρηση των κτιρίων είναι ευθύνη των καντονιών και πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Όσον αφορά το μπαρ, κατά την τελευταία επιθεώρηση δεν διαπιστώθηκαν ελαττώματα. Το κτίριο διέθετε μια έξοδο κινδύνου εκτός από την κύρια σκάλα, αλλά ο καπνός φαίνεται ότι δυσχέρανε την ορατότητα των παρευρισκομένων.

40 νεκροί και 119 τραυματίες - Ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας

Σαράντα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 119 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Αυτό επιβεβαίωσε επίσημη πηγή για την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μονταντά. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των 113 νεκρών έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ, Mathias Reynard, στην συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη για την πυρκαγιά στο τουριστικό θέρετρο ξεκίνησε εκφράζοντας τις ευχές του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στις οικογένειες που περιμένουν νέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 119 άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, εκ των οποίων τα μισά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Βαλέ.

Η ασφάλεια στέκεται μπροστά από το αποκλεισμένο μπαρ Le Constellation AP

Μέχρι στιγμής, 40 άτομα είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, λέει.

«Αυτά τα στοιχεία είναι βαθιά ανησυχητικά», προσθέτει.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ στη συνέχεια μίλησε για την «αφόρητη αναμονή» που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς τα πτώματα ταυτοποιούνται.

«Αυτή είναι μια τραγωδία για το Βαλέ. Είναι επίσης μια τραγωδία για την Ελβετία και για ολόκληρη την Ευρώπη», λέει.

