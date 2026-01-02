Ο Γιάννης Βογιατζής γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και η Finos Film τον τιμά με ένα ξεχωριστό βίντεο

Έναν αιώνα ζωής έκλεισε ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής και η Finos Film τον τίμησε με ένα ξεχωριστό βίντεο.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά του ηθοποιού στην έβδομη τέχνη. Στο αφιερωματικό βίντεο της εταιρείας για τον ηθοποιό, περιλαμβάνει αγαπημένα στιγμιότυπα από την αιωνόβια κινηματογραφική πορεία του.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής την ανάρτησή της αποκάλεσε τον γωστό ηθοποιό ως «τον πιο γλυκό κύριο του ελληνικού κινηματογράφου», γράφοντας χαρακτηριστικά: «100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ, κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία».





Από το Αιτωλικό στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1926 στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του στο θέατρο Διονύσια το 1955, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ο έμπορος της Βενετίας».

Έγινε Γιάννης Βογιατζής έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «Ο Μικές παντρεύεται». Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1957 στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο». Στην πορεία συνεργάστηκε με πολλούς θιάσους, αρκετές φορές ως θιασάρχης. Η πλούσια κωμική φλέβα του τον καθιέρωσε στο πλατύ κοινό του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες, κυρίως κωμωδίες, κομεντί και φαρσοκωμωδίες.