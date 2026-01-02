Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο αθλητικός δημοσιογράφος, Σταύρος Πετρακόπουλος

Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία και το ποδόσφαιρο. Η θρυλική φωνή του Σταύρου Πετρακόπουλου, δε θα ακουστεί ξανά. Άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ υπήρξε απ’ τους σημαντικότερους δημοσιογράφους και στατιστικολόγους της χώρας μας. Απ’ τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πρωταθλήματος.

Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και από μικρός ασχολήθηκε με τα στατιστικά, όταν δεν ήταν τόσο διαδεδομένα στο ποδόσφαιρο. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3 για πολλά χρόνια, έχοντας ένα απ’ τα σημαντικότερα αρχεία. Η φωνή του συνόδευε πολλούς αγώνες στη βόρεια Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ αναφέρει:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ εκφράζει την βαθιά του θλίψη και οδύνη για την απώλεια του Σταύρου Πετρακόπουλου, ο οποίος υπήρξε μέλος του Συνδέσμου μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του".