Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους

Δημήτρης Μάνωλης

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

Καπνός υψώνεται στην Τεχεράνη, Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τις ΗΠΑ να μετακινήσουν αμερικανικές βιομηχανίες εκτός της και κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν εργοστάσια στα οποία συμμετέχουν αμερικανικά κεφάλαια, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πλήγματα τις τελευταίες 48 ώρες, τα οποία – σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV – προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών εργαζομένων σε μη στρατιωτικά εργοστάσια στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα νομική μάχη για τον 59χρονο της Κω: Ζητά ακύρωση της καταδίκης του για τις απόπειρες βιασμού

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός εντάσσεται στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή της ψυχικής υγείας»

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας για προϊόντα κάνναβης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

22:44LIFESTYLE

Από τον Άγιο Δομίνικο στα κρητικά πανηγύρια: Ο Ρεθυμνιώτης παίκτης Survivor που τιμά την παράδοση

22:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τζέι ντι Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1: «Χ»αλάστηκαν και οι δύο στη... μάχη της παραμονής

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί για χτυπήματα σε «αμερικανικά κρησφύγετα» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0: Λαμπάδα... στον Αθανασιάδη

22:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα «φλεγόμενα» ποτάμια καθάρισαν και οι ενυδρίδες επέστρεψαν στο σπίτι τους

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια συμπλοκή με έναν τραυματία και μία σύλληψη

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι ημερομηνίες

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

Novibet
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

22:44LIFESTYLE

Από τον Άγιο Δομίνικο στα κρητικά πανηγύρια: Ο Ρεθυμνιώτης παίκτης Survivor που τιμά την παράδοση

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ