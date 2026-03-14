Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

Καπνός υψώνεται στην Τεχεράνη, Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τις ΗΠΑ να μετακινήσουν αμερικανικές βιομηχανίες εκτός της και κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν εργοστάσια στα οποία συμμετέχουν αμερικανικά κεφάλαια, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πλήγματα τις τελευταίες 48 ώρες, τα οποία – σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV – προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών εργαζομένων σε μη στρατιωτικά εργοστάσια στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

