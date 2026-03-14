CNN: Ο Τζέι ντι Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

Snapshot Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποφεύγει να εκφράσει δημόσια στήριξη στον πόλεμο στο Ιράν, παρά την αρχική του υποστήριξη σε στρατιωτικές ενέργειες του Τραμπ.

Πριν τον πόλεμο, ο Βανς είχε επιφυλάξεις για στρατιωτικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και είχε χαρακτηρίσει αρνητικό έναν πόλεμο με το Ιράν.

Η σιωπή και η αποστασιοποίηση του Βανς μπορεί να σχετίζονται με την προεδρική του εκστρατεία για το 2028 και τη μειωμένη υποστήριξη του πολέμου στη δημόσια γνώμη.

Ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας αρνούνται να παραδεχθούν τη διαφωνία με τον Βανς, παρότι ο Τραμπ αναγνώρισε φιλοσοφικές διαφορές μαζί του.

Ο Λευκός Οίκος επιτρέπει στον Βανς να κρατά αποστάσεις, αλλά η διατήρηση αυτής της στάσης ενδέχεται να δοκιμαστεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ώρες μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίστηκε διαδοχικά σε τηλεοπτικές εκπομπές, επαινώντας την πρωτοβουλία και υποστηρίζοντας την αποστολή.

Λίγο αργότερα, μετά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ο Βανς ήταν ιδιαίτερα ενεργός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, όπου υπερασπίστηκε δυναμικά τη νομιμότητα της επιχείρησης.

Ωστόσο τώρα, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Βανς δεν έχει εκφράσει κάποια αντίστοιχη δημόσια στήριξη.

Την Παρασκευή μάλιστα, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε τι συμβουλές είχε δώσει αρχικά αλλά και πιο πρόσφατα στον Τραμπ σχετικά με το Ιράν, ο Βανς απάντησε αναλυτικά χωρίς όμως να αποκαλύψει τη δική του προσωπική θέση για τον πόλεμο.

Παράλληλα, οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως πεσόντες στρατιωτικούς ή την αναδημοσίευση σχολίων του Τραμπ, χωρίς προσωπικά του σχόλια.

Η απουσία έντονης δημόσιας στήριξης από τον αντιπρόεδρο είναι αισθητή εδώ και καιρό, όμως πλέον γίνεται ακόμη πιο εμφανής, γράφει σε ανάλυσή του το CNN.

«Τεράστια σπατάλη πόρων» ένας πόλεμος με το Ιράν

Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο, ο Βανς αρχικά είχε αρνητική στάση για έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά άλλαξε στάση όταν έγινε σαφές ότι ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής δράσης και υποστήριξε μια ταχεία και αποφασιστική επίθεση.

Πάντως, οι αρχικές επιφυλάξεις του αντιπροέδρου συμφωνούν με παρελθούσες τοποθετήσεις του που εκθείαζαν τις αρετές της μη παρέμβασης.

Ως γερουσιαστής, το 2023, υποστήριζε ότι ο Τραμπ ήταν ένας επιτυχημένος πρόεδρος σε μεγάλο βαθμό επειδή έμεινε μακριά από πολέμους. Το 2024 είχε πει ότι ένας πόλεμος με το Ιράν δεν θα ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ και θα αποτελούσε μια «τεράστια σπατάλη πόρων». Πέρυσι, προσωπικά του μηνύματα που διέρρευσαν υποδήλωναν ότι ήταν επιφυλακτικός απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αναλυτές βλέπουν ότι ενδεχομένως ο Βανς κρατά αποστάσεις έχοντας υπόψη την προεδρική εκστρατεία του 2028, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν μικρή υποστήριξη στον πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκαν για τη στάση του αντιπροέδρου, τόσο ο Τραμπ, όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ο Βανς έχει διαφορετική άποψη από τον πρόεδρο.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ του ίδιου και του Βανς, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω, τα πάμε πολύ καλά σε αυτό», για να υπαινιχθεί αμέσως μετά ότι «ίσως ήταν φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα».

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρχει «σχίσμα» μεταξύ του Βανς και του Τραμπ, έπλεξε το εγκώμιο του αντιπροέδρου, όμως απέφυγε να απαντήσει άμεσα.

Όποιος και να είναι ο λόγος -είτε φιλοσοφικός, είτε πολιτικός είτε και τα δύο- ο Βανς δεν προσφέρει τίποτα που να αμφισβητεί το αφήγημα ότι δεν συμφωνεί απόλυτα. Και ο Λευκός Οίκος του επιτρέπει να κρατάει αποστάσεις. Μένει όμως να δούμε για πόσο καιρό θα μπορεί να διατηρήσει αυτή η στάση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

