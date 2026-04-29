Παραδοχή φρίκης: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

Η ύποπτη για τη δολοφονία πεθερά παραμένει ασύλληπτη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η πεθερά της Καρολίνα, που θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία της, παραμένει ασύλληπτη παρά το ανθρωποκυνηγητό.
  • Ο γιος της πεθεράς, Αλεχάντρο, καθυστέρησε να αναφέρει το έγκλημα επειδή προσπάθησε να θηλάσει το μωρό από τη νεκρή μητέρα του και φοβόταν την παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Η μητέρα της Καρολίνα κατηγορεί τον Αλεχάντρο ότι καθυστέρησε την κλήση στην αστυνομία για να δώσει χρόνο στη μητέρα του να διαφύγει, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.
  • Η Έρικα Μαρία Ερέρα φέρεται να πυροβόλησε την Καρολίνα τουλάχιστον έξι φορές μέσα στο σπίτι, γεγονός που καταγράφηκε σε ανατριχιαστικά πλάνα ασφαλείας.
  • Υπάρχουν υποψίες ότι πίσω από τη δολοφονία μπορεί να κρύβεται η διαμάχη για μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβε η Καρολίνα μετά τον θάνατο του πατέρα της.
Η εν ψυχρώ δολοφονία μίας πρώην βασίλισσας ομορφιάς στο Μεξικό από την πεθερά της, εξακολουθεί να συγκλονίζει, ενώ παρά το ανθρωποκυνηγητό, η ύποπτη εξακολουθεί να διαφεύγει.

Την ίδια ώρα, ο γιος της ζηλιάρας πεθεράς και σύζυγος της δολοφονημένης, κάνει μία ανατριχιαστική παραδοχή, λέγοντας πως καθυστέρησε να αναφέρει το έγκλημα επειδή «τάιζε το μωρό από τη νεκρή μητέρα του»

Ο Αλεχάντρο, ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να μείνει σπίτι και να μην αναφέρει αμέσως τους πυροβολισμούς επειδή προσπάθησε να θηλάσει το μωρό - όπως έκανε η Καρολίνα εκείνη την εποχή - και μετά το έκανε μπάνιο πριν καλέσει τους δικηγόρους του.

Μόνο την επόμενη μέρα αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι φοβόταν ότι το μωρό θα μπορούσε να αναληφθεί από κοινωνικές υπηρεσίες.

Η μητέρα της Καρολίνα, Ρέινα Γκόμεζ Μολίνα, κατηγόρησε τον Αλεχάντρο ότι κράτησε τη σορό στο σπίτι και καθυστέρησε την κλήση του στην αστυνομία προκειμένου να δώσει χρόνο στη μητέρα του να δραπετεύσει. Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς.

Ανατριχιαστικά πλάνα από την ημέρα του θανάτου της Καρολίνα δείχνουν δύο γυναίκες να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο πριν ακουστούν πυροβολισμοί και ουρλιαχτά.

Η Έρικα Μαρία Ερέρα , 63 ετών, φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 6 φορές την Καρολίνα στο πρόσωπο, τον λαιμό και το κεφάλι στις 15 Απριλίου, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο Αλεχάντρο δεν έχει συλληφθεί, αλλά θεωρείται ότι βρίσκεται υπό έρευνα επειδή δεν ανέφερε αμέσως τον θάνατο της συζύγου του.

Στο βίντεο ακούγεται ο ανατριχιαστικός διάλογος μητέρας και γιου μετά τη δολοφονία με τον Αλεχάντρο να κρατά το μωρό στην αγκαλιά.

«Τι ήταν αυτό;» ρωτάει τη μητέρα του.

«Τι έκανες, τρελή;» ακούγεται η φωνή ενός άγνωστου ατόμου.

«Τίποτα», απαντά η μαμά του. «Με θύμωσε».

«Τι σου συμβαίνει; Είναι οικογένειά μου», λέει ήρεμα ο Αλεχάντρο.

Η μαμά του απαντάει: «Είσαι δικός μου και σε έκλεψε».

Το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Debate μίλησε με έναν στενό φίλο της Καρολίνα, ο οποίος είπε ότι το θύμα είχε καταδιωχθεί από την πεθερά της όταν έμεινε έγκυος.

Ο φίλος είπε ότι η Καρολίνα πίστευε ότι η Ερέρα «δεν την συμπάθησε ποτέ» και ότι η κατάστασή της «είχε χειροτερέψει» από την εγκυμοσύνη.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι πίσω από τη δολοφονία θα μπορούσε να κρύβεται μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Πιστεύεται ότι η Καρολίνα έλαβε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό μετά τον θάνατο του πατέρα της.

20:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Δίχως τέλος η σύγκρουση στο Ιράν - Τι είπαν Τραμπ και Χεγκσεθ για την συνέχεια του πολέμου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείο έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο υπουργικό: Να δούμε πώς προστατευόμαστε οι πολιτικοί από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη κλοπή στην Αίγυπτο: «Εξαφάνισαν» σοδειά σιταριού σε δύο ώρες από 2,5 στρέμματα

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στα Μακρίσια – Ανήλικος με πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη:Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

19:42LIFESTYLE

Από φιλανθρωπική εκδήλωση σε παγκόσμιο φαινόμενο: Πώς η Anna Wintour μεταμόρφωσε το Met Gala

19:34WHAT THE FACT

Θαλάσσιος θηρευτής ηλικίας 180 εκατομμυρίων ετών με 100 δόντια καταβρόχθιζε πέτρες για να επιβιώσει

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Άγριος καβγάς με αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Φoλκ: Τραγικό τέλος για την κόρη του σταρ «επιθεωρητή Κολόμπο»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν μία λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής, έπρεπε να πάω στον γιατρό και τον άφησα», είπε η μητέρα του 5χρονου

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα - Η Πέμπτη που φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Από Ρομά στη Μεσσηνία είχε αγοράσει τα όπλα ο 89χρονος - Γιατί «χτύπησε» Απρίλη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που ζητούσε βοήθεια και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Όχι» Τραμπ σε Ιράν - Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν σύντομα, ισχυρά χτυπήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ