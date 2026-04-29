Παραδοχή φρίκης: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

Snapshot Η πεθερά της Καρολίνα, που θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία της, παραμένει ασύλληπτη παρά το ανθρωποκυνηγητό.

Ο γιος της πεθεράς, Αλεχάντρο, καθυστέρησε να αναφέρει το έγκλημα επειδή προσπάθησε να θηλάσει το μωρό από τη νεκρή μητέρα του και φοβόταν την παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών.

Η μητέρα της Καρολίνα κατηγορεί τον Αλεχάντρο ότι καθυστέρησε την κλήση στην αστυνομία για να δώσει χρόνο στη μητέρα του να διαφύγει, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Έρικα Μαρία Ερέρα φέρεται να πυροβόλησε την Καρολίνα τουλάχιστον έξι φορές μέσα στο σπίτι, γεγονός που καταγράφηκε σε ανατριχιαστικά πλάνα ασφαλείας.

Υπάρχουν υποψίες ότι πίσω από τη δολοφονία μπορεί να κρύβεται η διαμάχη για μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβε η Καρολίνα μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Η εν ψυχρώ δολοφονία μίας πρώην βασίλισσας ομορφιάς στο Μεξικό από την πεθερά της, εξακολουθεί να συγκλονίζει, ενώ παρά το ανθρωποκυνηγητό, η ύποπτη εξακολουθεί να διαφεύγει.

Την ίδια ώρα, ο γιος της ζηλιάρας πεθεράς και σύζυγος της δολοφονημένης, κάνει μία ανατριχιαστική παραδοχή, λέγοντας πως καθυστέρησε να αναφέρει το έγκλημα επειδή «τάιζε το μωρό από τη νεκρή μητέρα του»

Ο Αλεχάντρο, ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να μείνει σπίτι και να μην αναφέρει αμέσως τους πυροβολισμούς επειδή προσπάθησε να θηλάσει το μωρό - όπως έκανε η Καρολίνα εκείνη την εποχή - και μετά το έκανε μπάνιο πριν καλέσει τους δικηγόρους του.

Μόνο την επόμενη μέρα αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι φοβόταν ότι το μωρό θα μπορούσε να αναληφθεί από κοινωνικές υπηρεσίες.

Η μητέρα της Καρολίνα, Ρέινα Γκόμεζ Μολίνα, κατηγόρησε τον Αλεχάντρο ότι κράτησε τη σορό στο σπίτι και καθυστέρησε την κλήση του στην αστυνομία προκειμένου να δώσει χρόνο στη μητέρα του να δραπετεύσει. Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς.

Ανατριχιαστικά πλάνα από την ημέρα του θανάτου της Καρολίνα δείχνουν δύο γυναίκες να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο πριν ακουστούν πυροβολισμοί και ουρλιαχτά.

Η Έρικα Μαρία Ερέρα , 63 ετών, φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 6 φορές την Καρολίνα στο πρόσωπο, τον λαιμό και το κεφάλι στις 15 Απριλίου, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο Αλεχάντρο δεν έχει συλληφθεί, αλλά θεωρείται ότι βρίσκεται υπό έρευνα επειδή δεν ανέφερε αμέσως τον θάνατο της συζύγου του.

Στο βίντεο ακούγεται ο ανατριχιαστικός διάλογος μητέρας και γιου μετά τη δολοφονία με τον Αλεχάντρο να κρατά το μωρό στην αγκαλιά.

«Τι ήταν αυτό;» ρωτάει τη μητέρα του.

«Τι έκανες, τρελή;» ακούγεται η φωνή ενός άγνωστου ατόμου.

«Τίποτα», απαντά η μαμά του. «Με θύμωσε».

«Τι σου συμβαίνει; Είναι οικογένειά μου», λέει ήρεμα ο Αλεχάντρο.

Η μαμά του απαντάει: «Είσαι δικός μου και σε έκλεψε».

"A sua família sou seu [...] você é meu" - afirma a mulher ao seu filho, após executar a nora.



O caso da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ganhou destaque internacional após a divulgação de gravações de segurança que flagraram os minutos que antecederam sua morte. O… pic.twitter.com/yqOLdYU5o2 — Paulo de Tarso (@paulodetarsog) April 24, 2026

Το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Debate μίλησε με έναν στενό φίλο της Καρολίνα, ο οποίος είπε ότι το θύμα είχε καταδιωχθεί από την πεθερά της όταν έμεινε έγκυος.

Ο φίλος είπε ότι η Καρολίνα πίστευε ότι η Ερέρα «δεν την συμπάθησε ποτέ» και ότι η κατάστασή της «είχε χειροτερέψει» από την εγκυμοσύνη.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι πίσω από τη δολοφονία θα μπορούσε να κρύβεται μια κληρονομιά πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Πιστεύεται ότι η Καρολίνα έλαβε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό μετά τον θάνατο του πατέρα της.

