Ανατριχιαστικό βίντεο: Νεκρή Μεξικανή βασίλισσα ομορφιάς- Την εκτέλεσε εν ψυχρώ η πεθερά της

Snapshot Η 27χρονη Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, πρώην Miss Teen Universe 2017, δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι στο σπίτι της στην Πόλη του Μεξικού.

Η πεθερά της, Έρικα Ερέρα, είναι η βασική ύποπτη για τη δολοφονία, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο σύζυγος και γιος της Φλόρες ήταν παρόντες κατά τη στιγμή του εγκλήματος, ενώ ο σύζυγος καθυστέρησε 24 ώρες να αναφέρει το περιστατικό.

Το βίντεο δείχνει την πεθερά να ακολουθεί τη Φλόρες σε άλλο δωμάτιο και στη συνέχεια να την πυροβολεί

Νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι έπεσε η 27χρονη Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, μέσα στο διαμέρισμά της, στην Πόλη του Μεξικού με την πεθερά της βασική ύποπτη, μετά τη διαρροή ενός βίντεο.

Η Φλόρες, στέφθηκε Miss Teen Universe στη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017 και βρέθηκε μέσα στο πολυτελές σπίτι της στη γειτονιά Polanco την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το Reporte Indigo. Πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 15 Απριλίου.

Ο φύλακας του συγκροτήματος διαμερισμάτων είπε πως δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που αποκάλυψε Μεξικανός δημοσιογράφος καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού, ενώ διαπιστώνεται ότι παρών στη σκηνή ήταν και ο σύζυγος της, αλλά και ο ανήλικος γιος τους.

Στα πλάνα φαίνεται η Φλόρες να κατευθύνεται προς άλλο δωμάτιο, με την πεθερά να την ακολουθεί. Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τι έκανες, μαμά;» ακούγεται αμέσως μετά η κραυγή του Αλεχάντρο, όταν είδε τη μητέρα του, Έρικα Ερέρα να πυροβολεί τη σύζυγό του, αλλά της έδωσε χρονικό περιθώριο διαφυγής, καταγγέλλοντας τη δολοφονία μετά από 24 ώρες.

Ακόμα πιο συγκλονιστική η απάντησή της στον έντρομο γιο της: «Τίποτα, με θύμωσε... Είσαι δικός μου»...

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο