Άφαντη η πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της με έξι σφαίρες - Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν

Ασύλληπτη παραμένει η πεθερά που εκτέλεσε εν ψυχρώ τη νύφη της μέσα στο διαμέρισμά της, στο Μεξικό, με μάρτυρες τον γιο της και σύντροφο της 27χρονης, αλλά και το μόλις 8 μηνών βρέφος του ζευγαριού.

Η πρώην βασίλισσα ομορφιάς Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, δολοφονήθηκε βάναυσα με 6 σφαίρες από την πεθερά της Έρικα Χερέρα με τα πλάνα από τη στιγμή της δολοφονία να προκαλούν σοκ.

Στο βίντεο, η Καρολίνα εμφανίζεται με πιτζάμες στο σαλόνι μαζί με την πεθερά της, Έρικα 63 ετών και ακούγεται η τελευταία συνομιλία τους.

«Μπορείς να μου δώσεις ένα μπουκαλάκι νερό;" φέρεται να λέει η πεθερά Έρικα στη Φλόρες με εκείνη να της απαντάει «φυσικά» και κατευθύνεται προς την κουζίνα.

Η πεθερά ακολουθεί και αμέσως μετά ακούγονται έξι πυροβολισμοί.

"A sua família sou seu [...] você é meu" - afirma a mulher ao seu filho, após executar a nora.



O caso da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, ganhou destaque internacional após a divulgação de gravações de segurança que flagraram os minutos que antecederam sua morte. O… pic.twitter.com/yqOLdYU5o2 — Paulo de Tarso (@paulodetarsog) April 24, 2026

Η πεθερά βγαίνει ψύχραιμα και, όταν συναντά τον γιο της Αλεχάντρο (που κρατά το μωρό 8 μηνών), του λέει: «Με έκανε να θυμώσω… εσύ είσαι δικός μου, αυτή σε έκλεψει».

Ο σύζυγος παρέμεινε μια μέρα με το πτώμα πριν το αναφέρει, ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να ταΐσει το μωρό θηλάζοντάς το από τη νεκρή μητέρα του.

Η μητέρα του πήρε τις βαλίτσες της, κάλεσε ταξί και εξαφανίστηκε σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.