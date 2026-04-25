Άφαντη η πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της με έξι σφαίρες - Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν
Η πεθερά έφυγε σαν κυρία με ταξί μετά την εκτέλεση και ο γιος έμεινε μία ημέρα με το πτώμα, πριν το αναφέρει
Ασύλληπτη παραμένει η πεθερά που εκτέλεσε εν ψυχρώ τη νύφη της μέσα στο διαμέρισμά της, στο Μεξικό, με μάρτυρες τον γιο της και σύντροφο της 27χρονης, αλλά και το μόλις 8 μηνών βρέφος του ζευγαριού.
Η πρώην βασίλισσα ομορφιάς Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, δολοφονήθηκε βάναυσα με 6 σφαίρες από την πεθερά της Έρικα Χερέρα με τα πλάνα από τη στιγμή της δολοφονία να προκαλούν σοκ.
Στο βίντεο, η Καρολίνα εμφανίζεται με πιτζάμες στο σαλόνι μαζί με την πεθερά της, Έρικα 63 ετών και ακούγεται η τελευταία συνομιλία τους.
«Μπορείς να μου δώσεις ένα μπουκαλάκι νερό;" φέρεται να λέει η πεθερά Έρικα στη Φλόρες με εκείνη να της απαντάει «φυσικά» και κατευθύνεται προς την κουζίνα.
Η πεθερά ακολουθεί και αμέσως μετά ακούγονται έξι πυροβολισμοί.
Η πεθερά βγαίνει ψύχραιμα και, όταν συναντά τον γιο της Αλεχάντρο (που κρατά το μωρό 8 μηνών), του λέει: «Με έκανε να θυμώσω… εσύ είσαι δικός μου, αυτή σε έκλεψει».
Ο σύζυγος παρέμεινε μια μέρα με το πτώμα πριν το αναφέρει, ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να ταΐσει το μωρό θηλάζοντάς το από τη νεκρή μητέρα του.
Η μητέρα του πήρε τις βαλίτσες της, κάλεσε ταξί και εξαφανίστηκε σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.