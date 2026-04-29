Spiegel: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη στρατηγική θέση»

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, η οποία τη θεωρεί απειλή για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, την ώρα που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Der Spiegel, η Ιταλίδα αναλύτρια διεθνών σχέσεων Maria Luisa Fantappiè, επικεφαλής του προγράμματος «Μεσόγειος, Μέση Ανατολή και Αφρική» του ιταλικού ινστιτούτου Istituto Affari Internazionali, σημειώνει ότι η Άγκυρα αντιδρά τόσο στις παλαιές εντάσεις με την Ελλάδα γύρω από το Κυπριακό όσο και στην ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας του Ισραήλ στην περιοχή.

Όπως αναφέρει, «η προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνονται, κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν». Η ίδια προσθέτει ότι παράλληλα διαμορφώνονται νέες περιφερειακές συνεργασίες, μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, οι οποίες περιλαμβάνουν και αμυντική συνεργασία, όπως ανταλλαγές σε συστήματα αντιπυραυλικής και αντι-drone άμυνας.

Για τη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, η Fantappiè επισημαίνει ότι «η Αθήνα χρειάζεται εταίρους λόγω του Κυπριακού και ενδιαφέρεται για συνεργασία με το Ισραήλ», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σε ιδιαίτερη στρατηγική θέση». Παράλληλα αναφέρει ότι εντείνεται η αντιπαλότητα Τουρκίας–Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τις περιφερειακές συμμαχίες, εξηγεί ότι τα κράτη της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Αιγύπτου επιδιώκουν να περιορίσουν την επιρροή του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως αντίβαρο στην αυξανόμενη ισραηλινή επιρροή στην περιοχή.

Η ίδια αναφέρει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του μέσω έργων όπως ο οικονομικός διάδρομος IMEC, που θα συνδέει την Ινδία, τον Κόλπο και την Ευρώπη μέσω νέων ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων, κάτι που ενισχύει την αντίληψη περί αυξανόμενης ισραηλινής ηγεμονίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, η Fantappiè υπογραμμίζει ότι οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν αποτελούν μόνο ζήτημα της Συμμαχίας αλλά και ευρωπαϊκό. Εκτιμά ότι αναμένονται περαιτέρω εντάσεις και επισημαίνει ότι η Τουρκία προωθεί μια προσέγγιση με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία εντός του ΝΑΤΟ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τριβές μεταξύ κρατών που παραμένουν στενά ευθυγραμμισμένα με τις ΗΠΑ και άλλων που επιδιώκουν στρατηγική αυτονομία.

Διαβάστε επίσης