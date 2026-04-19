Νέα επίθεση Φιντάν: «Βέλη» κατά Αθήνας, Λευκωσίας και Τελ Αβίβ για στρατιωτική συμμαχία

Στον πυρήνα της νέας ρητορικής του Χακάν Φιντάν βρέθηκε η Αθήνα - «Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μια νέα επίθεση ρητορικής κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χρησιμοποιώντας ως «όχημα» τη στρατιωτική και ενεργειακή σύγκλιση των δύο χωρών με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τη διαμόρφωση μιας ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Αθήνας, σημειώνοντας με νόημα πως η Ελλάδα προσχώρησε σε αυτό το σχήμα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ).

«Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα».

«Κανείς δεν μας έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν στρέφεται εναντίον των συμφερόντων μας, ούτε πριν ούτε μετά τη συγκρότησή της», τόνισε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Το «αγκάθι» των δηλώσεων Νετανιάχου

Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην τριμερή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Ισραήλ. Εστίασε ειδικά στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, πλαισιωμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κύπρου, είχε στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Νετανιάχου είχε δηλώσει τότε: «Σε όσους φαντασιώνονται ότι μπορούν να επαναφέρουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία τους πάνω στα εδάφη μας, λέω: Ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να συμβεί». Οι δηλώσεις αυτές, που ερμηνεύτηκαν ως απάντηση στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στις νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες της Άγκυρας, φαίνεται πως εξακολουθούν να προκαλούν τον εκνευρισμό της τουρκικής ηγεσίας, η οποία επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως «προστάτιδα» των μουσουλμανικών συμφερόντων στην περιοχή.

