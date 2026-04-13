Κι η Κύπρος απαντά στον Φιντάν: «Κατέχετε παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος»

Αιχμηρή ήταν η απάντηση της Λευκωσίας στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αποσταθεροποιητικού ρόλου στην περιοχή.

Νωρίτερα, αυστηρή απάντηση στην προκλητική δήλωση έδωσε κι η Αθήνα.



Σε επίσημη τοποθέτησή του στο Χ, το κυπριακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια, λειτουργώντας ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, τόσο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.



Παράλληλα, τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διακατέχεται από αναθεωρητισμό ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άλλες χώρες που, όπως αναφέρεται, επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προκαλέσουν εντάσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία της Τουρκία στο νησί, με τη Λευκωσία να επισημαίνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.



Καταλήγοντας, η κυπριακή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις πρόσφατες δηλώσεις και ισχυρισμούς της τουρκικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς τους αποπροσανατολιστικούς και εξυπηρετικούς αλλότριων σκοπών, με στόχο –όπως σημειώνεται– την πρόκληση έντασης στην περιοχή.



Αναλυτικά στην ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:



«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».