ΥΠΕΞ σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, δεν οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν

Οι σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας, έξω από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας απαντά στην Τουρκία ότι η διμερής και τριμερής συνεργασία με Ισραήλ και Κύπρο έχει ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφεται κατά τρίτων.

Η Ελλάδα δηλώνει ότι διαμορφώνει ανεξάρτητα την εξωτερική της πολιτική, δεν δέχεται υποδείξεις και δεν οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ τονίζει ότι οι κινδυνολογίες και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν βοηθούν στην περίοδο περιφερειακής αστάθειας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αυξάνει τις εντάσεις και προκαλεί δυσπιστία και προβλήματα.

Ο Φιντάν πρότεινε τη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας στη Μέση Ανατολή.

Αυστηρή απάντηση στην προκλητική δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της χώρας και της Κύπρου με το Ισραήλ, δίνει η Αθήνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, σημειώνει πως «η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη».

«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων», τονίζει στη συνέχεια το ΥΠΕΞ και καταλήγει:

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Τι είχε πει ο Φιντάν

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα και αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα «περιφερειακά σχήματα συνεργασίας» που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» και το Ισραήλ, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι αυτά «αυξάνουν τις εντάσεις αντί να τις μειώνουν».

«Η συνεργασία τους δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο», είπε.

Σχολίασε περαιτέρω τη στάση του Ισραήλ στην περιοχή, λέγοντας: «Βλέπουμε ότι το Ισραήλ μπορεί να επιχειρήσει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως τον νέο αντίπαλο, μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ο Φιντάν κάλεσε για ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας που να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης