Οι Τούρκοι «είδαν» «παρενόχληση» αλιέα από το ελληνικό Λιμενικό κοντά στη Ζουράφα

Ένταση στο Αιγαίο καταγράφει τουρκικό δημοσίευμα ανήμερα του Πάσχα, με την εφημερίδα Aksam να αναφέρεται σε περιστατικό που παρουσιάζει ως «παρενόχληση» Τούρκου αλιέα από σκάφος του ελληνικού Λιμενικού, σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ίμβρου και Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ψαράς İlker Özdemir φέρεται να βρισκόταν για αλιεία κοντά στη βραχονησίδα Ζουράφα όταν ελληνικό σκάφος προσέγγισε το αλιευτικό του, με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα. Το δημοσίευμα συνοδεύεται από βίντεο που, όπως αναφέρεται, κατέγραψε το πλήρωμα του τουρκικού σκάφους.

Πασχαλινό μήνυμα από το Ελληνικό Λιμενικό σε Τούρκο ψαρά στη Ζουράφα pic.twitter.com/4hNvsf5YPH — ΧΑΚ (@cirithungol21) April 12, 2026

Στο ίδιο υλικό, ο Özdemir ακούγεται να λέει ότι στο σημείο έφτασε «μεγάλο, οπλισμένο πλοίο» και ότι το ελληνικό σκάφος κινήθηκε πολύ κοντά στο καΐκι του, την ώρα που το αλιευτικό παρέμενε στην περιοχή της Ζουράφας. Η κατάσταση φαίνεται να αποκλιμακώθηκε όταν εμφανίστηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, το οποίο, σύμφωνα με την τουρκική αφήγηση, οδήγησε στην αποχώρηση του ελληνικού σκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ελληνική τοποθέτηση για το συμβάν, ενώ το περιστατικό εντάσσεται στο γνωστό πλαίσιο των εντάσεων στο Αιγαίο γύρω από ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και αλιευτικής δραστηριότητας.