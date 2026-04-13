Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πόλεμο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν λέει: «Το Ισραήλ μπορεί να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς εχθρό».

Σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» για την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Σκέφτομαι ότι εάν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση «όλα ή τίποτα», ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», δήλωσε ο Φιντάν.

Ο ίδιος, σε απειλητικό τόνο έστρεψε το βλέμμα στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν ενισχύουν την εμπιστοσύνη αλλά δημιουργούν περισσότερη δυσπιστία», προσθέτοντας πως «φέρνουν προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο».

