Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας - Βίντεο

Ένας Κρητικός ταξιδεύει στην καρδιά της Πορτογαλίας για να ανακαλύψει τη μουσική και την κουλτούρα της πόλης. Το Katsounades Tour, το ταξιδιωτικό project του Μάρκου Σμυρνάκη, φτάνει στη Λισαβόνα δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συνάντηση ανάμεσα στην κρητική παράδοση και τη μουσική της Πορτογαλίας.

Στο επεισόδιο της σειράς, ο δημιουργός περιηγείται στις γειτονιές της Λισαβόνας, ανακαλύπτοντας την ιστορία της πόλης, τα γραφικά σοκάκια της και τη μοναδική της ατμόσφαιρα. Παράλληλα έρχεται σε επαφή με την παράδοση των fado, της

χαρακτηριστικής μουσικής έκφρασης της Πορτογαλίας που γεννήθηκε στις λαϊκές συνοικίες της πόλης και εκφράζει έντονα συναισθήματα νοσταλγίας και ζωής.

