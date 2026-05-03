Το ξεχασμένο πείραμα Σοβιετικού επιστήμονα που ήθελε να δημιουργήσει υβρίδιο πιθήκου - ανθρώπου

Ένα αμφιλεγόμενο, όσο και ανατριχιαστικό πείραμα στις αρχές του 20ου αιώνα από έναν Σοβιετικό ζωολόγου σόκαρε ακόμα και το Κρεμλίνο, που έβαλε φρένο στις προσδοκίες του.

Ο Ίλια Ιβάνοφ απέκτησε φήμη για το πρωτοποριακό του έργο στον τομέα της τεχνητής γονιμοποίησης, ιδίως όσον αφορά στα άλογα.

Η επιτυχία του του εξασφάλισε την υποστήριξη του μπολσεβίκικου καθεστώτος, το οποίο διέκρινε στις μεθόδους του δυνατότητες για την πρόοδο της γεωργίας και της επιστήμης.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του Ιβάνοφ ξεπερνούσαν κατά πολύ τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου. Εστίασε όλο και περισσότερο στην υβριδοποίηση μεταξύ ειδών, με αποκορύφωμα ένα έργο που αποσκοπούσε να δοκιμάσει τα όρια μεταξύ ανθρώπων και μεγάλων πιθήκων, μια ιδέα που προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία στους επιστημονικούς και δημόσιους κύκλους.

Σύμφωνα με το Popular Mechanics, δήλωσε δημόσια ήδη από το 1910 ότι η δημιουργία ενός υβριδίου ανθρώπου-πιθήκου θα μπορούσε να είναι εφικτή. Η προηγούμενη επιτυχία του με τις τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης έδωσε αξιοπιστία στις ισχυρισμούς του, τουλάχιστον αρχικά.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο Ιβάνοφ εξασφάλισε χρηματοδότηση και επίσημη υποστήριξη για να προχωρήσει περαιτέρω την έρευνά του. Ταξίδεψε στη Γαλλική Γουινέα το 1925 και επέστρεψε αργότερα, το 1926, για να αιχμαλωτίσει χιμπατζήδες για πειραματικούς σκοπούς.

Η προσπάθεια αποδείχθηκε δύσκολη. Αδυνατώντας να πραγματοποιήσει ορισμένα πειράματα που αφορούσαν τοπικούς πληθυσμούς, ο Ιβάνοφ άλλαξε την προσέγγισή του. Προσπάθησε να γονιμοποιήσει θηλυκούς χιμπατζήδες με ανθρώπινο σπέρμα. Μια τέτοια περίπτωση αφορούσε μια χιμπατζή ονόματι Νόρα, η οποία είχε προηγουμένως υποβληθεί σε εμφύτευση ανθρώπινης ωοθήκης σε συνεργασία με τον χειρουργό Σεργκέι Βορόνοφ. Η Νόρα δεν έμεινε έγκυος.

Ηθικά ζητήματα και επιστημονικοί περιορισμοί

Το έργο του Ιβάνοφ προκάλεσε γρήγορα ηθικές ανησυχίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτηκε να γονιμοποιήσει γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μια πρόταση που απορρίφθηκε ακόμη και από τις σοβιετικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι του απαγορεύτηκαν τέτοιες ενέργειες, συνέχισε την έρευνά του υπό αυξανόμενη επιτήρηση.

Ταυτόχρονα, τα επιστημονικά εμπόδια αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα. Οι άνθρωποι έχουν 46 χρωμοσώματα, ενώ οι μεγάλοι πίθηκοι έχουν 48, γεγονός που δημιουργεί μια θεμελιώδη ασυμβατότητα όσον αφορά στην αναπαραγωγή. Αυτή η βιολογική ασυμφωνία σήμαινε ότι ο στόχος του Ιβάνοφ δεν είχε βιώσιμη επιστημονική βάση.

Ο ιστορικός Αλεξάντερ Ετκιντ, στη μελέτη του του 2008 με τίτλο «Πέρα από την ευγονική: Το ξεχασμένο σκάνδαλο της υβριδοποίησης ανθρώπων και πιθήκων», εξέτασε τις ευρύτερες επιπτώσεις του έργου του Ιβάνοφ. Σύμφωνα με τον Έτκιντ, οι αντιδράσεις του κοινού ήταν διχασμένες, με ορισμένους να αναζητούν αποδείξεις για την εξελικτική θεωρία και άλλους να θεωρούν τα πειράματα ηθικά απαράδεκτα.

Ο Ιβάνοφ τελικά μετέφερε μια ομάδα χιμπατζήδων σε μια εγκατάσταση πρωτευόντων στην Αμπχαζία, όπου συνέχισε τα πειράματά του. Μόνο τέσσερα από τα αρχικά είκοσι ζώα επέζησαν του ταξιδιού. Εκεί, προσπάθησε να πραγματοποιήσει περαιτέρω πειράματα γονιμοποίησης με τη συμμετοχή σοβιετικών γυναικών, αλλά κανένα δεν οδήγησε σε εγκυμοσύνη.

Μέχρι το 1930, χωρίς επιστημονική πρόοδο και με αυξανόμενες ηθικές ανησυχίες, ο Ιβάνοφ έχασε την υποστήριξη. Συνελήφθη και εξορίστηκε στο Καζακστάν, όπου πέθανε δύο χρόνια αργότερα. Το ερευνητικό του πρόγραμμα έληξε απότομα.

Μερικά από τα ζώα που επέζησαν χρησιμοποιήθηκαν αργότερα σε σοβιετικά διαστημικά πειράματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Από τότε, το έργο του Ιβάνοφ έχει μείνει στην ιστορία όχι τόσο για τις επιστημονικές του συνεισφορές, όσο ως προειδοποιητικό παράδειγμα...